November 20. a gyerekjogok világnapja volt. Ennek kapcsán Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár az InfoRádióban felidézte: közel 10 évvel ezelőtt felmérés készült, amely eredményeiből kiderült, hogy három magyar gyerekből kettő nem tudja, milyen jogai vannak, miközben a köznyelv szinte még rosszallja is azt, amennyit a gyerekek jogaira manapság az érintettek vagy a szülők hivatkoznak, a kötelességeikre eközben alig.

„Mindenki megnyugtatására azt mondanám, hogy

sokkal kevesebbszer hivatkoznának a gyerekek rosszul a jogaikra, ha ténylegesen tudnák, hogy milyen jogaik vannak,

és való igaz, hogy jelenleg nagyon gyakran azt látjuk, hogy a gyerekek olyan helyzetekben is a jogaikat kérik számon, ahol egyébként erre nem igazán van lehetőség” – mutatott rá.

Arról, hogy mi a lehetőség a gyerekekkel kommunikálni erről a témáról, azt mondta, egyszerűen érvényt kell szerezni annak, hogy minden gyereknek joga van egy olyan gyerekkorhoz,

amelynek nem része a bántalmazás,

nem része az ő kizsákmányolásuk, kihasználásuk, és hogy

minden gyereknek joga van ahhoz, hogy bárhol van, ott az ő biztonsága és jóléte szavatolva legyen.

Szerinte nem lehet a gyerekek jogairól, felelősségéről a szülők nélkül, a gyám, a gyermekvédelem esetében az őket körülvevő környezet nélkül beszélni, mert a gyerekek, ha tudnak a jogaikról, de a körülöttük lévő felnőttek nem, az eleve disszonáns helyzet, ezt nagyon sokszor most is tapasztalni tantermekben is.

„Nagyon fontos, hogy a gyerekek teljesítsék a kötelezettségüket, hogy iskolába járjanak és hogy ott a lehető legjobb teljesítményt hozzák ki magukból, de a gyerekjogi megközelítés azt is jelenti, hogy a gyerekek tudják, hogy a jogaik odáig terjednek, ameddig a másik személy jogai érnek. Tehát ha nekem jogom van elmondanom a véleményemet, akkor a másiknak is joga van elmondani a véleményét; a nap végén a gyerekeket is partnernek tekintjük azokban az ügyekben, amelyek rájuk vonatkoznak, bevonjuk őket és az ő hangjukat is próbáljuk meghallani, ami nem azt jelenti, hogy azt csináljuk, amit a gyerek szeretne, hanem hogy fontos számunkra az ő véleményük is, és hogy segítjük őket abban, hogy ezt el tudják mondani” – részletezte Gyurkó Szilvia.

A gyermekvédelem területén a legfontosabb tervezett, illetve zajló változásokkal kapcsolatban elmondta, már „tegnapelőtt is megmutatkoztak az eredmények”.

„Az első és legfontosabb, hogy a gyerekek biztonságát szavatolni tudjuk, tehát a bántalmazásos esetek megelőzése, azok feltárása és hatékony kezelése jól tudjon működni. Ezt ugye

a gyerekvédelmi rendszerben egy új belső vizsgálati protokoll elindításával terveztük, sokkal több szakember lesz 2027-től, aki a gyerekekkel szembeni visszaélésekkel foglalkozik,

és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy 2027-ben megszületik az a jogszabály, ami az intézményi szintű gyerekvédelemmel foglalkozik” – sorolta.

Ez utóbbi sok más országban már bevett gyakorlat, hogy mindegy, hogy a gyerek milyen közegben van, ott olyan szabályoknak kell működniük, amelyek

alkalmasak arra, hogy a bántalmazások – mindegy, hogy kortársbántalmazás vagy felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás, visszaélés – megelőzhetőek legyenek,

pontos eljárásrendek, ha ilyen történik, akkor mit kell tenni, és rögzítve legyenek azok a következmények, amelyek alkalmazhatóak

világossá teszik a felnőttek és a gyerekek képzését a területen

felismerhetővé teszik a bántalmazásos eseteket.

Azt látják a világon mindenhol, hogy

ha van egy nagyobb érzékenység a bántalmazások iránt, akkor az első időszakokban nem csökken, hanem növekszik a statisztikai adatszám, egész egyszerűen azért, mert a látencia, a rejtve maradás csökken.

„Ha jól dolgozunk, akkor abszurd módon azt fogjuk majd látni, hogy az első időszakban megnövekedhetnek azok az esetszámok, amelyek a bántalmazásokkal kapcsolatosak” – magyarázta.

A mérőszámot inkább ahhoz tenné, hogy a gyerekek, akiknek az ügyeiben eljárások indulnak, az ő biztonságuk, jóllétük tudjon a korábbiaknál hatékonyabb módon megjelenni.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült. Gyurkó Szilvia hétfő este 6 órakor az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz.