6,5 milliárd forintnyi készpénzt talált elrejtve az NVVH a Seszták Miklóssal szemben indított büntetőeljárásban – a nap hírei

Megközelítőleg 6 és fél milliárd forintnyi készpénzt találtak elrejtve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós korábbi KDNP-s nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben indított büntetőeljárásban. A hivatal közölte, országszerte több helyszínen, erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva találták meg a készpénzt. A letartóztatásban lévő politikus korábban tagadta, hogy korrupcióból származó milliárdjai lettek volna a házában talált két hatalmas széfjében.

Visszaküldte megfontolásra a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényt a köztársasági elnök az Országgyűlésnek. Baka András egyetért a törvény fő célkitűzéseivel, de több ponton is hiányolja a garanciákat. Az államfő példaként említette, hogy ne feltételezzenek eleve rosszhiszeműséget a politikusokról.

Szoros határidővel belső vizsgálatot rendelt el az aranykonvoj-ügyben a legfőbb ügyész. Fejes Péter a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: az aranykonvoj-ügy egyedi ügy volt, nem pedig rendszerszintű probléma.

Újabb három egykori fideszes igazságügyi miniszter meghallgatásával folytatódott a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság ülése. Navracsics Tibor, Trócsányi László és Tuzson Bence egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy nem érzik magukat felelősnek a visszaélésekért.

Hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést az oktatási minisztérium a Tempus Közalapítvány gazdálkodásának átvilágítása után. A vizsgálat több mint 1,1 milliárd forintnyi kifogásolható közpénzfelhasználást azonosított, amelynek jelentős része a korábbi, Kulturális és Innovációs Minisztérium felsővezetőinek egyedi utasításai alapján történhetett.

Feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségnél Magyar Péter ellen zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt egy korábbi fideszes képviselő. Ékes Ilona beadványa szerint Magyar Péter, volt felesége zsarolására használt egy Varga Judit tudta és hozzájárulása nélkül készített hangfelvételt, emellett hosszú időtartamú, rendszeres nyomásgyakorlást, lelki terrort és kontrollt valósított meg.

Kinevezte legfőbbügyész-helyettesnek Costopulos Orestist november 16-ai hatállyal Baka András köztársasági elnök – közölte a Sándor-palota. Costopulos Orestis ezidáig a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség fellebbviteli főügyészhelyettese volt.

Pályázat indul 20 milliárd forint keretösszeggel a vidéki magyar mikro- és kisvállalkozások innovációjának ösztönzésére a GINOP Plusz programban. A Tudományos és Technológiai Miniszter Kabinetje tájékoztatott, hogy jövő tavasszal további 10 milliárd forint válik elérhetővé az érintettek számára.

Továbbra is 1,7 százalékos idei és 2,4 százalékos jövő évi gazdasági növekedést vár a magyar kormányfő. A Dublinban tartózkodó Magyar Péter a Kossuth Rádiónak adott interjúban arról is beszélt: a kabinet 3 százalékos éves inflációval tervez jövőre.

Eredményesen zárult 3 kórház főigazgatói pályázata. Az új megbízások november 16-i hatállyal lépnek életbe. A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatója Hermányi Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházé Kostyál László Csaba, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója pedig Batka Gábor lett.

Kiírta a pályázatot az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetésére az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Jelentkezni december 5-ig lehet.

Országszerte több mint 14 ezer egyéni gazdaság mezőgazdasági összeírását kezdte meg a KSH. Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, a válaszadás kötelező.

A magyar kormányfő azt reméli, hogy még novemberben újabb hosszabb tárgyalást tarthat az ukrán elnökkel, a helyszín Kárpátalja lehet. Erről a Dublinban tartózkodó Magyar Péter beszélt a Kossuth Rádiónak adott interjúban, miután rövid kétoldalú megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkijjel.

Öt európai ország - Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Olaszország, valamint az uniós intézmények képviselik Európát a következő esetleges ukrajnai tárgyalásokon - jelentette be Dublinban António Costa, az Európai Tanács elnöke. Csütörtökön Jared Kushner amerikai tárgyaló jelezte, hogy az orosz elnök kész elfogadni az európaiak részvételét a folyamatban. Moszkva azonban egyelőre azt közölte, hogy nem született döntés az Európai Unió meghívásáról.

Ukrajnában a teljes frontvonal mentén és az ország megszállt területein változatlanul csak korlátozott sebesség mellett működik a Starshield szolgáltatása - közölte Volodimir Zelenszkij elnök. Ez a többi között lehetetlenné teszi a sugárhajtású Sahed drónok elleni elfogó drónok bevetését.

Meghallgatják az amerikai szenátusban a csütörtökön lemondott Nvidia-vezetőt, valamint a kereskedelmi minisztert. A nyilvános esemény decemberben lesz. Jensen Huang azután mondott le az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, hogy pár napja kiderült: viszonya volt a szingapúri Megaspeed korábbi vezetőjével, akit az amerikai hatóságok kínai kémnek tartanak.