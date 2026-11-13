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A legfõbb ügyésznek megválasztott Fejes Péter leteszi esküjét az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. november 3-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A volt és a jelenlegi miniszterelnökkel szemben is ugyanazt a mércét alkalmazná a legfőbb ügyész

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A legfőbb ügyész szerint szembe kell nézni az ügyészség korábbi hibáival, és tanulni kell belőlük. Fejes Péter a Kossuth rádió reggeli műsorának pénteki adásában a legfontosabb feladatai között a kiemelt és régi ügyek felülvizsgálatát, valamint a politikai befolyástól mentes, mindenkivel szemben azonos mércét alkalmazó ügyészi működés megteremtését említette.

Fejes Péter azt mondta, az ügyészség nem lesz sikeres pozitív társadalmi visszajelzések nélkül, de nemcsak a társadalmi megbecsülésével, hanem az önbecsülésével is adódtak problémák az utóbbi időben.

Elmondta, több lépés történt már ezek helyreállítására.

Szoros határidővel rendelt el belső vizsgálatot az úgynevezett aranykonvojügyben,

amelyben közben nyomozás is zajlik az eset elrendelésének és végrehajtásának körülményeire, valamint bizonyos utólagos jogszabályi legalizálásokra vonatkozóan.

Hangsúlyozta: áttekintett bizonyos kiemelt, és a közvélemény fokozott érdeklődésére számot tartó ügyeket, de ez nem a legfőbb ügyész, hanem a büntetőjogi szakág, illetve vezetőjének feladata. Elmondta: Baka András köztársasági elnök csütörtökön aláírta a büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes kinevezését, aki hétfőtől ugyanezeket az ügyeket sokkal mélyebben fogja áttekinteni.

Fejes Péter úgy érzi, az intézményen belül már az elmúlt nyolc napban érzékelhetővé vált a változás. Kezdeményezte öt főosztály, illetve önálló osztály megszüntetését, emellett a büntetés-végrehajtás törvényes felügyelete is visszakerül a közjogi szakágból „oda, ahova mindig tartozott” – jelezte.

Úgy értékelt: a hibákkal való szembenézés és az azokból levont tanulságok után az ügyészség képes lesz eredményesebb és sikeresebb lenni, de a gyorsaságot nem tudja megígérni. Ezt egyebek mellett azzal magyarázta, hogy jelentős más intézmények „elszívó hatása”, de számottevő a fizetési szakadék is a legfőbb ügyészség és a területi szervek, helyi szervek között.

Kiemelte, hogy amíg ő a legfőbb ügyész, a megalapozott gyanút azzal fogják közölni, akit az terhel, és az nemcsak nemtől vagy felekezethez való hovatartozástól független, hanem volt és jelenlegi miniszterelnöktől is.

A Legfőbb Ügyészségtől a közvélemény nem fog értesülni arról, hogy kivel szemben áll fenn bűncselekmény gyanúja

– nyomatékosította.

Az ügyészségi információk kiszivárgásával kapcsolatban elmondta, megteszik a kellő intézkedéseket az ügyben, bár a teljes kizárás szerinte nem lehetséges. Hozzátette, hogy nem szerencsés a szervezet szempontjából, ha folyamatban lévő büntetőeljárások vagy fegyelmi ügyek egyoldalú információk alapján párhuzamosan a nyilvánosság előtt is zajlanak.

Arra is kitért, hogy folyamatos az intézményre gyakorolt nyomás, amelyet szerinte a legfőbb ügyésznek kell kezelni. Politikai nyomásgyakorlásként értelmezhetők az országgyűlési képviselők által feltett célzott kérdések is, de ott van a – szerinte jogos – társadalmi nyomás is arra vonatkozóan, hogy az állam büntetőigényét mindenkivel szemben egyformán, a törvény előtti egyenlőség szem előtt tartásával érvényesítse az ügyészség – mondta.

Fejes Péter a büntetőeljárások elhúzódására kitérve ismertette: csak a Fővárosi Főügyészségre az elmúlt időszakban – emlékei szerint – 148 feljelentés érkezett az előző kormány tevékenységével kapcsolatban. Bár a szervezet jelenlegi létszáma és infrastruktúrája nincs felkészülve ekkora feladatra, az eljárások elhúzódása nem elsősorban az ügyészségen, hanem a nyomozati, illetve a bírósági szakaszban eltöltött hosszabb idő miatt történik.

Úgy véli, az ügyészségnek kettős kihívásnak kell megfelelnie, hiszen a régi akták mellett az új feljelentésekkel is foglalkozni kell, miközben a munkatársak elvándorlása fennakadást okoz. A munkaerőhiány enyhítésére soron kívül húsz fogalmazói állást hirdetnek meg a nyomozó ügyészségi szervezet számára, és ügyészi álláshelyekre is várják a jelentkezőket, különösen a gazdasági jogászok köréből – mondta.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) és a Legfőbb Ügyészség teljes vezetése a jövő kedden egyeztet, Fejes Péter pedig konstruktív együttműködésre számít, közös célnak tartva az igazságszolgáltatásban betöltött feladatok megfelelő ellátását.

Arra a kérdésre, hogy kilencéves megbízatásának első éveiben milyen eredményeket szeretne felmutatni, a legfőbb ügyész úgy válaszolt: nincs idő éveket várni, azonnali cselekvésekre van szükség. Te óvjad a törvényt és a törvény is óv téged! – zárta a rádióinterjút Fejes Péter.

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Kezdőlap    Belföld    A volt és a jelenlegi miniszterelnökkel szemben is ugyanazt a mércét alkalmazná a legfőbb ügyész

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