Pénteken már nem várható érdemi friss hóréteg az országban, bár helyenként a Dunántúlon és az északi hegyeken legfeljebb 1 centiméternyi még összegyűlhet.

A Sopron környéki hegyekben 20-22 centiméteres a hótakaró vastagsága, de a városban sem sokkal kevesebb. Tíz centiméter feletti hótakaró borítja az Alpokalja egyes részeit, illetve a Kisalföld északnyugati tájait, valamint Dobogókőt, a Budai-hegyvidék Nagykovácsi környéki részeit, továbbá a Börzsönyt és a Mátrát – írták.

Sopron Brennbergbánya városrészében és a Muck-kilátónál egyaránt 22 centiméter a hóvastagság, a városban pedig 19 centiméter.

Kékestetőn 13 centiméternyi hó esett.