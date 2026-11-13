Feljelentették Magyar Pétert

A közlemény szerint a feljelentés Varga Judit korábbi igazságügyi miniszternek az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtt a héten tett nyilatkozataira, valamint a nyilvánosságra került sajtóhírekre és rendelkezésre álló adatokra épül.

A beadvány szerint Magyar Péter 2023 januárjában, a közös otthonukban, Varga Judit tudta és hozzájárulása nélkül hangfelvételt készített. A felvételt – amelyet a sértett állítása szerint soha nem mutatott meg neki – 2023 januárjától 2024 márciusáig zsarolásra használta: Varga Juditot rendszeresen fenyegette azzal, hogy a felvétellel feljelentést tesz, börtönbe juttatja, illetve tönkreteszi, amennyiben a válást folytatja vagy számára kedvezőtlen vagyoni és gyermekelhelyezési feltételeket fogad el.

A feljelentés hangsúlyozza, hogy a fenyegetések hatására a sértett a válás elhalasztására, illetve kedvezőtlen feltételek elfogadására kényszerült, ami vagyoni hátrányt okozott neki, a hosszú időtartamú, rendszeres nyomásgyakorlás pedig lelki terrort és kontrollt valósított meg a házastársi kapcsolatban – olvasható a közleményben.

Hozzátették, a beadvány részletes jogi indokolást tartalmaz, és külön kiemeli Magyar Péter jogász végzettségét mint a szándékosság fokát és a társadalomra való veszélyességet növelő körülményt.

Ékes Ilona a feljelentésben kérte, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség rendeljen el nyomozást, szerezze be a vonatkozó iratokat (köztük a 2023. januári hangfelvételt és a fenyegetésekre vonatkozó bizonyítékokat), valamint vizsgálja meg a hangfelvétel elkészítésének körülményeit, esetleges manipuláltságát és a személyiségi jogok sérelmének mértékét – írta a Fidesz.