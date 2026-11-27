Télies hangulatban indul a péntek a Balatonnál, több helyen vékony hólepel borítja a tájat – adta hírül az Időkép.

Péntek reggel a Dunántúlon több helyen is havazásra ébredhettek, ami nem kerülte el a Balaton térségét sem. Helyenként egészen télies arcát mutatja a táj, Tihanyt például hangulatos, vékony fehér lepel borította be:

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A portál hozzáteszi, hogy a havazás nem lesz hosszú életű, a nap folyamán megszűnik a csapadék a Balaton környékén, ezután legfeljebb helyenként fordulhat csak elő némi hó, hószállingózás. Vastag, tartós hótakaró kialakulására nem kell számítani.