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Jensen Huang, az Nvidia amerikai számítástechnikai vállalat társalapító vezérigazgatója a Londoni Technologiai Hét (London Tech Week) címû technológiai rendezvényen 2025. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Szexbotrányból nemzetbiztonsági ügy lett, a szenátus is vizsgálódik az Nvidia körül

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szenátusi meghallgatásra idézték be az Nvidia-üggyel kapcsolatban Jensen Huangot, az amerikai chipgyártó vállalat nemzetbiztonsági aggályokat is felvető magánéleti botrányba keveredett volt elnök-vezérigazgatóját és Howard Lutnick amerikai kereskedelmi minisztert.

Tim Scott, a banki ügyekkel foglalkozó szenátusi bizottság republikánus elnöke helyi idő szerint csütörtökön közölte: a nyilvános meghallgatást decemberben tartják. Az NBC televízió jelentése szerint Scott az üggyel kapcsolatban a felmerült nemzetbiztonsági aggályok miatt akarja meghallgatni a kereskedelmi minisztert.

Lutnick szóvivője elmondta, hogy a kereskedelmi miniszter kész válaszolni a kérdésekre, és maga kezdeményezte, hogy megjelenik a szenátusi bizottság előtt.

Jensen Huang azt követően mondott le csütörtökön az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, hogy pár napja kiderült: viszonya volt Alice Huanggal, a szingapúri Megaspeed International korábbi vezetőjével, akit az amerikai hatóságok kínai kémnek tartanak. A The Information című amerikai lap a héten arról írt, hogy legkevesebb 7,5 milliárd dollár értékben szállíthatott chipeket kínai cégeknek az Nvidia a vezérigazgatójának a feltételezett kínai kémmel folytatott viszonya révén, miközben az Egyesült Államok korlátozza a Kínába irányuló amerikai chipexportot.

A botránynak politikai következményei is lehetnek, Huang ugyanis szoros kapcsolatban állt Donald Trump elnökkel, és befolyásos szereplője volt az amerikai kormány mesterséges intelligenciával kapcsolatos döntéseinek. A CNN amerikai hírtelevízió szerint Trump második elnöki ciklusának kezdete óta több mint tucatnyi alkalommal találkoztak, és rendszeresen beszéltek telefonon.

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