Önálló tűzoltóság, több szabadság, gyors bíróság balesetek után – benyújtja a rendészeti törvénycsomagot a belügyminiszter

A tárcavezető elmondta: a kormány honlapján is megtalálható változtatások a közbiztonságot és a belső rendet szolgálják, céljuk a rendvédelmi szervek működésének hatékonyabbá tétele. A javaslatok többek között a rendőrség feladatellátását, az állomány szolgálati feltételeit és a katasztrófavédelem működését alakítják át.
Pósfai Gábor elmondta: a tűzoltók szervezetük nevében visszakapnák a névhasználatot, és csökkenne a vezetői szintek száma. Erősítenék a lakosság felkészítését, a digitális riasztás szerepét, az önkéntes mentőszervezetek bevonását.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat visszaintegrálnák az önállósuló Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokságba.
Kiemelt cél a rendőrség állományának tehermentesítése.
- Erősítenék az önkormányzatok együttműködését a rendészeti területen.
- A határvadászok a javaslat szerint segítenének a rendőröknek közlekedési, közterületi, rendőrségi fogdai őrzési feladatok ellátásában, és
- a közterület-felügyelőket is szélesebb körben vonnák be rendészeti feladatokba
– ismertette a miniszter.
Hozzátette:
- a túlszolgálatért az állománytag választhatna a pénzbeli díjazás és a szabadidő között.
- A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadsága évi 20-ról 25 napra emelkedne,
- betegszabadságuk díjazása pedig 100 százalékra emelkedne az első 15 napban.
A belügyminiszter közölte,
a közlekedési baleseti intézkedéssel érintett ügyekben az elkövetéstől számított 48 órán belül azonosított elkövetőt gyorsított eljárásban lehetne bíróság elé állítani, ha elzárással büntethető tettet követett el.
A rendőri intézkedésekről készült felvételeket 30 helyett 60 napig kellene megőrizni.
Pósfai Gábor beszámolt arról is, hogy 2027. január 1-jével kivezetnék a vendégbefektetői vízumot és tartózkodási engedélyt, az érvényben lévők nem lennének meghosszabbíthatók.
A honvédséget is bevonnák létesítménybiztosítási feladatok ellátásába, tehermentesítve a rendőrséget – számolt be a rendészeti törvénycsomag részleteiről a belügyminiszter.