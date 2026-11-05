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Pósfai Gábor belügyminiszter ünnepi beszédet mond az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a Belügyminisztérium dísztermében 2026. augusztus 18-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Önálló tűzoltóság, több szabadság, gyors bíróság balesetek után – benyújtja a rendészeti törvénycsomagot a belügyminiszter

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Társadalmi egyeztetésre bocsátja a korábban beharangozott rendészeti törvénycsomagot a kormány, mielőtt az Országgyűlés elé terjeszti a több tucat módosítást kezdeményező javaslatot – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter szerda késő este a Facebook-oldalán.

A tárcavezető elmondta: a kormány honlapján is megtalálható változtatások a közbiztonságot és a belső rendet szolgálják, céljuk a rendvédelmi szervek működésének hatékonyabbá tétele. A javaslatok többek között a rendőrség feladatellátását, az állomány szolgálati feltételeit és a katasztrófavédelem működését alakítják át.

Pósfai Gábor elmondta: a tűzoltók szervezetük nevében visszakapnák a névhasználatot, és csökkenne a vezetői szintek száma. Erősítenék a lakosság felkészítését, a digitális riasztás szerepét, az önkéntes mentőszervezetek bevonását.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat visszaintegrálnák az önállósuló Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokságba.

Kiemelt cél a rendőrség állományának tehermentesítése.

  • Erősítenék az önkormányzatok együttműködését a rendészeti területen.
  • A határvadászok a javaslat szerint segítenének a rendőröknek közlekedési, közterületi, rendőrségi fogdai őrzési feladatok ellátásában, és
  • a közterület-felügyelőket is szélesebb körben vonnák be rendészeti feladatokba

– ismertette a miniszter.

Hozzátette:

  • a túlszolgálatért az állománytag választhatna a pénzbeli díjazás és a szabadidő között.
  • A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadsága évi 20-ról 25 napra emelkedne,
  • betegszabadságuk díjazása pedig 100 százalékra emelkedne az első 15 napban.

A belügyminiszter közölte,

a közlekedési baleseti intézkedéssel érintett ügyekben az elkövetéstől számított 48 órán belül azonosított elkövetőt gyorsított eljárásban lehetne bíróság elé állítani, ha elzárással büntethető tettet követett el.

A rendőri intézkedésekről készült felvételeket 30 helyett 60 napig kellene megőrizni.

Pósfai Gábor beszámolt arról is, hogy 2027. január 1-jével kivezetnék a vendégbefektetői vízumot és tartózkodási engedélyt, az érvényben lévők nem lennének meghosszabbíthatók.

A honvédséget is bevonnák létesítménybiztosítási feladatok ellátásába, tehermentesítve a rendőrséget – számolt be a rendészeti törvénycsomag részleteiről a belügyminiszter.

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Kezdőlap    Belföld    Önálló tűzoltóság, több szabadság, gyors bíróság balesetek után – benyújtja a rendészeti törvénycsomagot a belügyminiszter

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