Önálló tűzoltóság, több szabadság, gyors bíróság balesetek után – benyújtja a rendészeti törvénycsomagot a belügyminiszter

A tárcavezető elmondta: a kormány honlapján is megtalálható változtatások a közbiztonságot és a belső rendet szolgálják, céljuk a rendvédelmi szervek működésének hatékonyabbá tétele. A javaslatok többek között a rendőrség feladatellátását, az állomány szolgálati feltételeit és a katasztrófavédelem működését alakítják át.

Pósfai Gábor elmondta: a tűzoltók szervezetük nevében visszakapnák a névhasználatot, és csökkenne a vezetői szintek száma. Erősítenék a lakosság felkészítését, a digitális riasztás szerepét, az önkéntes mentőszervezetek bevonását.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat visszaintegrálnák az önállósuló Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokságba.

Kiemelt cél a rendőrség állományának tehermentesítése.

Erősítenék az önkormányzatok együttműködését a rendészeti területen.

A határvadászok a javaslat szerint segítenének a rendőröknek közlekedési, közterületi, rendőrségi fogdai őrzési feladatok ellátásában, és

a közterület-felügyelőket is szélesebb körben vonnák be rendészeti feladatokba

– ismertette a miniszter.

Hozzátette:

a túlszolgálatért az állománytag választhatna a pénzbeli díjazás és a szabadidő között.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadsága évi 20-ról 25 napra emelkedne,

betegszabadságuk díjazása pedig 100 százalékra emelkedne az első 15 napban.

A belügyminiszter közölte,

a közlekedési baleseti intézkedéssel érintett ügyekben az elkövetéstől számított 48 órán belül azonosított elkövetőt gyorsított eljárásban lehetne bíróság elé állítani, ha elzárással büntethető tettet követett el.

A rendőri intézkedésekről készült felvételeket 30 helyett 60 napig kellene megőrizni.

Pósfai Gábor beszámolt arról is, hogy 2027. január 1-jével kivezetnék a vendégbefektetői vízumot és tartózkodási engedélyt, az érvényben lévők nem lennének meghosszabbíthatók.

A honvédséget is bevonnák létesítménybiztosítási feladatok ellátásába, tehermentesítve a rendőrséget – számolt be a rendészeti törvénycsomag részleteiről a belügyminiszter.