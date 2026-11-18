A belügyminiszter hatáskörébe tartozó rendészeti és sport tárgyú, valamint egyes további törvények módosításáról szóló, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által jegyzett és kedd este benyújtott indítvány elsősorban a rendvédelmi szervek hatásköri, szervezeti és eljárási kereteinek pontosítását, valamint a katasztrófák elleni védekezési szervezetrendszer módosításait tartalmazzák – olvasható a parlament honlapjára feltöltött dokumentumban.

A törvényjavaslat szerint a tűzoltás és a polgári védelem mint alapfeladatok megjelennek a katasztrófavédelmi szervezet nevében, a hivatásos tűzoltó és polgári védelmi szerv központi szervének elnevezése 2027. január 1-jétől Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokság lesz, ehhez igazodnak a fővárosi/megyei területi szervek elnevezései is.

2027. április 1-jével ugyanakkor megszűnnek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, helyi szervként a hivatásos tűzoltóparancsnokságok, illetve azok alárendeltségében a hivatásos tűzoltóparancsnokság őrsei működnek tovább.

A javaslat január 1-jével megszünteti a harmadik országbeli állampolgárok számára a vendégbefektetői vízumot és a vendégbefektetői tartózkodási engedélyt. A korábban kiadott okmányok lejáratukig érvényesek maradnak. Az év végéig benyújtott és befizetett díjú kérelmeket még az idei szabályok szerint bírálják el, januártól azonban a tartózkodási engedély meghosszabbítását már nem lehetne kérelmezni.

A javaslat tartalmazza a rendvédelmi állomány 2027. évi illetmény- és bérfejlesztéshez szükséges, törvényi szintű módosításokat. Ennek értelmében a rendvédelmi szerveknél a hivatásos pótlék felső határa az illetményalap 1070 százalékáról 1170 százalékára emelkedik. A tartósan jelentős létszámhiánnyal küzdő szervezeti egységeknél - új elnevezéssel a preferált szervezeteknél - dolgozók meghatározott köre új, úgynevezett preferált szervezeti pótlékot kaphatna, amelynek havi összege a rendvédelmi illetményalap 50-200 százaléka.

A sportról szóló törvény módosításának indokaként a törvényjavaslat 2027. január 1-jétől a jelenlegi 18 hónap helyett tíz évig kezeli a nemzeti doppingellenes szervezet a vizsgálati csoportba tartozó sportolók egyes személyes adatait, köztük azt, hogy hol érhetők el doppingellenőrzésre. A Sport Állandó Választottbíróság a jövőben csak a már folyamatban lévő másodfokú doppingeljárásokat fejezi be, új ügyekben már nem jár el. A változtatásokat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) új szabályzatával indokolta a kormány.