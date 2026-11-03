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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Forsthoffer Ágnes újabb szabályszegést mutatott be

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ELŐZMÉNYEK

Aki nem tiszteli a szabályokat, az nem tudósíthat – közölte Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, miután alig egy órával a Hír TV két munkatársának kitiltása után a csatorna munkatársai újból megszegték a szabályokat.

„Az előző posztban, épp csak egy órája írtam arról, hogy a HírTV nem folytat szabálytisztelő magatartást a Parlamentben. Ma ugyanígy tettek, a terembiztos udvarias jelzése ellenére bementek az ülésterem elé, és lerohantak egy képviselőt. Aki tiszteli a szabályokat, az tudósíthat az Országgyűlésben. Aki nem, az sajnos nem” – írta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke alig egy órával előző közlése után, amikor bejelentette: az Országház nagyobb fegyelmezettséget vár el a sajtó munkatársaitól, miután a parlamenti tudósításokhoz április 12. óta biztosított szélesebb körű lehetőségek ellenére egyes újságírók rendszeresen megszegik a ház szabályait.

Tájékoztatása szerint a sajtó képviselői több helyszínen is forgathatnak az épületben, használhatják a főemeleti sajtótermet, és ismét rendelkezésükre áll a sajtópáholy is, amelybe fotózás céljából valamennyi páholy esetében beléphetnek. A sajtóbelépő megszerzéséhez két szakmai feltételt kell teljesíteniük, emellett megfelelő öltözékkel kell tiszteletben tartaniuk az Országház munkáját.

Vannak ugyanakkor olyan területek, ahol biztonsági vagy más okokból tilos a forgatás – írta a házelnök, jelezve: a munkatársak rendszeresen figyelmeztetik az újságírókat a szabályokra, de a tájékoztatás szerint egyesek ennek ellenére sem tartják be azokat. Előfordul, hogy a képviselőket még az étkezőbe vezető folyosón is követik, akkor is, ha nem kívánnak nyilatkozni.

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