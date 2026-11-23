„A nagy leleplezés hetének indult, aztán gyorsan a nagy lebukás hete lett belőle. Kiderült ugyanis, hogy a minden magyar ember retinájába beleégő pénzhalom megtalálásának helyei mind egy emberhez köthetők: ő pedig nem Seszták Miklós, hanem a milliárdos vállalkozó, Fabó György, akinek házában házkutatást is tartottak. Magyar Péter tehát hazudott, ami nem meglepő és nem ritka esemény. Ami meglepő, hogy az új ÁVH milyen lelkesen és precízen játszotta el szerepét a kész átverés show-műsorában” – írta Facebook-oldalán Bóka János, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője.

Úgy vélekedett, hogy a hatóságok biztos tudják, kinek a földjén találták a pénzt, de ha elmondják, nem lehet belőle „Seszták-ügyet kreálni”. Szerinte az egész ügy célja az volt, hogy „miután Varga Judit politikai értelemben kíméletlenül lemészárolta Magyar Pétert a parlamenti vizsgálóbizottság ülésén, legyen terelés és visszavágás. Lehetőleg olyan, ami belátható időre lerendezi a politikai versenyt a Tisza és a Fidesz között”. Mint írta, ez nem sikerült, ráadásul „az új ÁVH-ról egyértelműen bebizonyosodott, hogy politikai rendőrség, aminek működése kizárólag politikai célokat szolgál”, és így megkérdőjeleződött az információinak a hitelessége.

„Mára teljesen egyértelművé vált, hogy nem a parlamenti többségnek van kormánya, hanem Magyar Péternek van egy rendkívül drága filmstúdiója, amit Országgyűlésnek neveznek. A főszereplő, Magyar Péter most már mellékszereplőket sem akar, csak statisztákat” – írta, kifogásolva például a házszabály átalakítására vonatkozó kormánypárti tervet, illetve hogy a kormányfő alig beszélt a költségvetésről a hosszú, több napos vitában.

„Kamuzsoltibácsi, kamutaláltpénz” és egy 11 éves kisfiú Bóka János szerint kitalált ügye – sorolta a „hazugságokat”, hozzátéve, hogy „a Tisza a villanyszámlákban a rendszerhasználati alapdíjat tízszeresére emeli”.

Jó hírként említette, hogy Bús Balázs közel öt hónap után hazatérhet a börtönből. „A Védvonal súlyos vádakat fogalmazott meg a fogva tartásának körülményeiről. Ezeket ki kell vizsgálni. És itt ne álljanak meg: Varga-Bajusz Veronikát és Hankó Balázst is engedjék szabadon!” – zárta bejegyzését.