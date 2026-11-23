A korábbi tömege alapján drámai túlsúlyt szedett fel Angele, a Fővárosi Állat- és Növénykert 25 éves elefántja. Az intézményben eleinte kiselefánt érkezésére számítottak, de a túlsúly okozta hormonális változás miatt előbb fogyókúrára kell rábírni az állatot.

„Amikor vemhesült, körülbelül 3 ezer kilogramm volt a súlya, ami a legutolsó mérésre már 3430 kilóra nőtt, tehát nagyjából 500 kilós a felesleg” – mondta az InfoRádióban Sós Endre, az állatkert főigazgatója. Eleinte abban bíztak, hogy a túlsúlyt az eredményes pároztatás okozza.

„Angele hormonszintjét rendszeresen mértük vérvizsgálatokkal, reménykedtünk, hogy vemhes, de a vizsgálatok szerint nem volt vemhes, és az ultrahangból kiderült, hogy nincs ivari ciklusa. A nagytestű patásoknál nem ritka a túlsúly az állatkerti környezetben, ilyenkor leállhat a hormonális működés is” – ismertette a főigazgató.

Hogyan fogyókúráznak az elefántok?

Vannak olyan táplálékok – mint a fűszéna, vagy a különböző lombfélék –, amit nem csökkenthetnek, mert a természetes környezetükben folyamatosan a rendelkezésére állnak, de az almaszámot lejjebb kell vinni.

„Pozitív megerősítéses alapon dolgozunk az állatokkal, jutalmazással.

A motiváció fő alapja az apróra vágott alma, de valószínűleg túl sokszor adtunk neki a finomságból, és ezzel bajt okoztunk.

Közben a korosodással valószínűleg Angele anyagcseréje is változott, ezért mehetett fel ez a néhány száz kiló az állatra” – mondta, hozzátéve, hogy most a tréningek alkalmával a szénhidráttartalmat és az energiatartalmat csökkentik.

A fogyókúra több hónapig tart

Az elefánt esetében sem gyors folyamat a diéta, több hónapig tart, és nem szabad siettetni.

„Közben figyeljük, Angele hogyan reagál, mert szeretnénk továbbra is dolgozni vele, motiválni a megfelelő lábápolás, vérgyűjtés érdekében. Reményeink szerint az eredményes fogyás után Angele vemhesülhet, mert a túlsúlyon kívül semmilyen más, kóros elváltozást nem találtunk nála” – árulta el Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.

Kiselefánt születésére jó esetben is éveket kell várni, hiszen először vissza kell térjen Angele hormonális ciklusa, párzásra van szükség (erre van esély, mert Assammal több borjuk is született már), majd egy esetleges sikeres megtermékenyülés esetén is 22 hónapos vemhesség következik.

A cikk alapjául szolgáló interjút Gulyás Ákos készítette.