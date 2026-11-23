Az eredmények azt mutatják, hogy az adategyeztetés hatékony eszköz; az adózók szankciók nélkül, önként javíthatják hibáikat, miközben jelentős adóhiányok rendeződnek - hangsúlyozta az adóhatóság.

A NAV az online számla- és pénztárgépadatok, valamint az áfabevallások folyamatos összevetésével szűri ki az eltéréseket. A hivatal 2025 februárja óta 12 célzott adategyeztetési kampányt indított. Az adategyeztetés lényege, hogy először lehetőséget adnak az adózóknak a hibák önkéntes tisztázására.

A közleményben kiemelték: a NAV célja, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján időben jelezze a problémát, és a vállalkozások maguk rendezhessék az eltéréseket.