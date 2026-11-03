Forsthoffer Ágnes figyelmeztette a sajtó munkatársait – szigorítás lesz

Tájékoztatása szerint a sajtó képviselői több helyszínen is forgathatnak az épületben, használhatják a főemeleti sajtótermet, és ismét rendelkezésükre áll a sajtópáholy is, amelybe fotózás céljából valamennyi páholy esetében beléphetnek. A sajtóbelépő megszerzéséhez két szakmai feltételt kell teljesíteniük, emellett megfelelő öltözékkel kell tiszteletben tartaniuk az Országház munkáját.

Vannak ugyanakkor olyan területek, ahol biztonsági vagy más okokból tilos a forgatás – írja a házelnök a közösségi oldalán, jelezve: a munkatársak rendszeresen figyelmeztetik az újságírókat a szabályokra, de a tájékoztatás szerint egyesek ennek ellenére sem tartják be azokat. Előfordul, hogy a képviselőket még az étkezőbe vezető folyosón is követik, akkor is, ha nem kívánnak nyilatkozni. Forsthoffer Ágnes megfogalmazása szerint

ez a magatartás nem méltó, és akadályozza a munkavégzést.

Mint olvasható, többszöri, szándékos szabályszegés miatt kedden figyelmeztetésként egy hétre kitiltották az Országházból a Hír TV két munkatársát. A szabályok hamarosan módosulnak: a jövőben a provokatív viselkedés és a szabályszegés nemcsak az érintett újságíró belépési jogosultságát veszélyeztetheti, hanem akár az egész szerkesztőségét is.

A házelnök hangsúlyozta, hogy továbbra is biztosítani kívánja a sajtó munkájának feltételeit és a köz tájékoztatását, ugyanakkor elvárja a szabályok betartását és az országgyűlési munka zavartalanságának tiszteletben tartását.