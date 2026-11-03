Az Országgyűlés megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek – a nap hírei

Az Országgyűlés titkos szavazással megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek. Baka András államfő szerint az új legfőbb ügyész megválasztásával lehetőség nyílik arra, hogy az ügyészség visszanyerje a működésébe vetett közbizalmat és erősödjön az intézmény függetlensége.

Elindulhat a politikusok vagyonosodási vizsgálata húsz évre visszamenőleg, miután az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényjavaslatot. A törvény kihirdetése után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azt fogja vizsgálni, hogy a politikusok és a közvetlen családtagjaik vagyongyarapodása összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel.

Elrendelték a nyomozást a Kisfaludy Program ügyében tett, 475 milliárd forintot érintő feljelentés nyomán – tudatta Kapitány István a Facebookon. A gazdasági és energetikai minisztérium csaknem 23 ezer szerződés miatt tett feljelentést október 16-án.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ingatlanvásárlásai miatt. Nagy Elek kamarai elnök a HVG-nek arról beszélt: a vásárlásra vonatkozó előterjesztést korábban egyhangúlag szavazta meg az elnökség, azok is, akik most támadják az adásvételt.

Munkaszüneti nappá nyilvánította december 24-ét az Országgyűlés. A szabad 24-ét már az idén sem kell ledolgozni, és négynapos lesz az ünnepi hétvége. A döntés azt jelenti, hogy december 24-én az üzletek, néhány kivétellel, zárva tartanak.

Szabad Magyarországért Tudásközpontnéven új szellemi műhelyt hoz létre a Polgári Magyarországért Alapítvány. A Fidesz alapítványa közleményében azt írta: céljuk a Terror Háza Múzeum szellemi örökségének továbbvitele, vezetője Schmidt Mária történész lesz.

Az Alkotmánybírósághoz fordult a tarvágások ügyében az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre álláspontja szerint a módosított törvény szélesebb körben teszi lehetővé a természetvédelmi rendeltetésű erdőkben a tarvágást, a módosítások azonban indokolatlanul a gazdasági érdekeket helyezik előtérbe.

Tovább szigorítaná a Balaton vízparti területeinek beépítésére vonatkozó szabályokat a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a tavaly ősszel életbe lépett rendelet már erősebb védelmet biztosít a természetes partszakaszoknak, de további korlátozások szükségesek a tóparti építkezések visszaszorítására.

37 beruházó összesen 2300 megawattnyi új szélerőművet építene Magyarországon – közölte az energiaügyi miniszter, miután lezárult a nyáron kiírt pályázat. A pályázók csaknem 2 ezer megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló építését is vállalták.

Új vezetője lesz januártól a Madách- és az Új színháznak. A Madáchban Szirtes Tamást 22 év után Szabó P. Szilveszter váltja, az új színházt 12 éve vezető Dörner György helyét pedig Csiby Gergely veszi át.

Elindult a társadalmi egyeztetés a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásáról. A Közhang nevű platformon vasárnap éjfélig lehet véleményezni a törvénytervezetet. Az új országgyűlési intézmény célja, hogy állandó kapcsolatot teremtsen az állampolgárok, a helyi közösségek, a civil szervezetek és az állami döntéshozatal között.

Az Európai Bizottság elnöke is részt vesz a visegrádi négyek államfőinek találkozóján holnap és csütörtökön. Az idén létrehozásának 35. évfordulóját ünneplő V4 országcsoport csúcstalálkozóján a házigazda Peter Pellegrini a trencséni várban látja vendégül Baka Andrást, Petr Pavelt és Karol Nawrockit.

Orosz-ukrán tárgyalást tartanak jövő kedden és szerdán washingtoni közvetítéssel Abu-Dzabiban – jelentette be az amerikai különmegbízott. A Kreml megerősítette a háromoldalú konzultáció időpontját.

Ukrajna újraindította az oroszországi olajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az ukrán energetikai infrastruktúrát érő orosz csapásokra – jelentette be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij elmondta: Donald Trump kérésére korábban vállalták, hogy nem támadják az orosz olajfinomítókat, ám Oroszország folytatta a támadásokat.

Nagyszabású nemzetközi hadgyakorlatot tartanak a jövő héttől Lengyelországban brit és francia vezetéssel. A november 8-án kezdődő kéthetes gyakorlat célja a felkészülés a majdani ukrajnai béke katonai biztosítására.

Megkezdődött az Egyesült Államokban a félidős kongresszusi választás. A voksoláson eldől, hogy a republikánusok megőrzik-e többségüket a törvényhozás mindkét házában Donald Trump 2. elnökségének hátralévő két évére. A választók a képviselőház mind a 435 mandátumáról, a 100 tagú szenátus 35 helyéről, valamint 36 állam és 3 terület kormányzójáról is döntenek.

Csapást mért Iránra az Egyesült Államok, nem sokkal a félidős választások kezdete előtt. Hétfőn az amerikai elnök még azt nyilatkozta, hogy nem siet az Irán elleni támadások fokozásával.

Az Egyesült Államok az év végén megszünteti az Izraelnek nyújtott évi négymilliárd dolláros támogatást - jelentette be amerikai elnök a Fox News hírtelevízióban. Donald Trump azt mondta, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel már hónapokkal ezelőtt megállapodtak a támogatás megszüntetéséről.

Megállapodtak együttműködésük összehangolásáról az izraeli kormányváltásra törekvő pártok, hogy mielőbb leváltsák Benjámin Netanjahu kormányát. Jáir Lapid ellenzéki vezető közlése szerint a pártok a választások óta először egyeztettek közös cselekvési tervükről, és egy nemzeti szükségkormány megalakítását szorgalmazzák.

Több európai repülőjárat kapott bombafenyegetést ma is, ami fennakadásokat okozott a repülőtereken, robbanószerkezetet azonban sehol sem találtak. Görögországban egy óceánjárón is bombariadó volt.