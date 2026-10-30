Usakov azt követően beszélt, hogy Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes péntek délután megerősítette a támadások tényét: „Egy ideig szünet volt. Ma azonban a támadások (..) újraindultak, és vállalataink védekeznek" – mondta.

Novak szerint az ukrán támadás célpontja három olajfinomító volt – az egyikben kisebb károk keletkeztek –, és egy gázipari komplexum. A helyettes kormányfő azt mondta: egészében véve az orosz légvédelmi rendszer működött.

„Megint nem hallgattak rá (az amerikai elnökre). Sőt, azt mondanám, hogy egyszerűen semmibe veszik őt. Pedig Trump ebben a kérdésben határozott volt, és továbbra is az marad. De nem hallgatnak rá" – mondta Usakov, válaszolva arra a kérdésre, hogy vajon Kijev a támadásokkal megszegte-e Trump követelését.

„Valószínűleg azért bátrak, mert Európa továbbra is támogatja őket. Egyedül aligha szánták volna rá magukat erre" – vélekedett.

Rámutatott, hogy az Egyesült Államoktól sok minden függ, egyebek között az ukrajnai rendezésről hamarosan folytatandó, sok mindent eldöntő háromoldalú tárgyalásokon is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország nem fogja felvetni az orosz finomítók elleni ukrán támadások ügyét az Abu-Dzabiban felújítandó háromoldalú tárgyalásokon. Úgy vélekedett, hogy ennek inkább Washington és Kijev között kellene témának lennie.

Az orosz elnök sajtótitkára hangoztatta: Moszkva azért folytatja a „különleges hadműveletet", hogy Kijevet megfossza az ilyen csapásmérés képességétől.

Usakov egy nappal korábban azt mondta: a háromoldalú tárgyalások megkezdése attól függ majd, hogy milyen magatartást tanúsít Kijev a következő napokban. Figyelmeztetett, hogy ha Kijev csapásokat hajt végre az orosz Nemzeti Egység Napján, november 4-én, akkor Moszkva megváltoztathatja álláspontját.

Novak szerint Oroszország októberben 510 ezer tonna, novemberben pedig 2,15 millió tonna dízelolajat exportál, és most készül a rendelet a január végéig teljesítendő szállításokról. Ennek értelmében az exporttilalom, néhány kivételtől eltekintve, az említett határidőig érvényben marad.

Donald Trump elnök október 9-én, az orosz-amerikai dízelügylet megkötésének bejelentésekor azt mondta: Oroszország októberben több mint 300 ezer tonna, novemberben további 500 ezer tonna, majd még 1 millió tonna dízelüzemanyagot exportál.