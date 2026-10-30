ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.83
usd:
328.06
bux:
145257.34
2026. október 30. péntek Alfonz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Lukoli kalinyingrádi olajfinomítója Oroszországban.
Nyitókép: Getty Images/ZimaNady_klgd

Kreml: Kijev az orosz olajfinomítók támadásának felújításával semmibe vette Trump felhívását

Infostart / MTI

Kijev semmibe vette Donald Trump amerikai elnök felhívását azzal, hogy újabb támadásokat kísérelt meg orosz olajfinomítók ellen – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió által pénteken sugárzott nyilatkozatában.

Usakov azt követően beszélt, hogy Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes péntek délután megerősítette a támadások tényét: „Egy ideig szünet volt. Ma azonban a támadások (..) újraindultak, és vállalataink védekeznek" – mondta.

Novak szerint az ukrán támadás célpontja három olajfinomító volt – az egyikben kisebb károk keletkeztek –, és egy gázipari komplexum. A helyettes kormányfő azt mondta: egészében véve az orosz légvédelmi rendszer működött.

„Megint nem hallgattak rá (az amerikai elnökre). Sőt, azt mondanám, hogy egyszerűen semmibe veszik őt. Pedig Trump ebben a kérdésben határozott volt, és továbbra is az marad. De nem hallgatnak rá" – mondta Usakov, válaszolva arra a kérdésre, hogy vajon Kijev a támadásokkal megszegte-e Trump követelését.

„Valószínűleg azért bátrak, mert Európa továbbra is támogatja őket. Egyedül aligha szánták volna rá magukat erre" – vélekedett.

Rámutatott, hogy az Egyesült Államoktól sok minden függ, egyebek között az ukrajnai rendezésről hamarosan folytatandó, sok mindent eldöntő háromoldalú tárgyalásokon is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország nem fogja felvetni az orosz finomítók elleni ukrán támadások ügyét az Abu-Dzabiban felújítandó háromoldalú tárgyalásokon. Úgy vélekedett, hogy ennek inkább Washington és Kijev között kellene témának lennie.

Az orosz elnök sajtótitkára hangoztatta: Moszkva azért folytatja a „különleges hadműveletet", hogy Kijevet megfossza az ilyen csapásmérés képességétől.

Usakov egy nappal korábban azt mondta: a háromoldalú tárgyalások megkezdése attól függ majd, hogy milyen magatartást tanúsít Kijev a következő napokban. Figyelmeztetett, hogy ha Kijev csapásokat hajt végre az orosz Nemzeti Egység Napján, november 4-én, akkor Moszkva megváltoztathatja álláspontját.

Novak szerint Oroszország októberben 510 ezer tonna, novemberben pedig 2,15 millió tonna dízelolajat exportál, és most készül a rendelet a január végéig teljesítendő szállításokról. Ennek értelmében az exporttilalom, néhány kivételtől eltekintve, az említett határidőig érvényben marad.

Donald Trump elnök október 9-én, az orosz-amerikai dízelügylet megkötésének bejelentésekor azt mondta: Oroszország októberben több mint 300 ezer tonna, novemberben további 500 ezer tonna, majd még 1 millió tonna dízelüzemanyagot exportál.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kreml: Kijev az orosz olajfinomítók támadásának felújításával semmibe vette Trump felhívását

oroszország

donald trump

kijev

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elfogyott a türelem a techóriásokkal szemben: új kedvencet találtak a befektetők

Elfogyott a türelem a techóriásokkal szemben: új kedvencet találtak a befektetők

A korábban unalmasnak tartott egészségügyi ágazat lett 2026 legnagyobb sztárja a tőzsdén, miután a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozásokból kiábrándult technológiai befektetők biztonságos menedéket kerestek a tőkéjüknek. A gyógyszergyártók, az egészségbiztosítók és a laboratóriumi diagnosztikai cégek részvényei nemcsak a szektorrotációból profitálnak, hanem a vártnál jóval erősebb pénzügyi eredményeiknek köszönhetően is sorra döntik a csúcsokat - írja a Marketwatch.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durván bírta a forint az október végét: így alakult az árfolyam

Durván bírta a forint az október végét: így alakult az árfolyam

Vegyesen alakult pénteken, a hónap utolsó kereskedési napján a forint árfolyama.

BBC
Business Sport Travel Science
Crypto giant Binance attempting to recover $6.3bn stolen in hack linked to North Korea

Crypto giant Binance attempting to recover $6.3bn stolen in hack linked to North Korea

The cyber-attack, which the company describes as complex, is believed to be the largest ever of its kind.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 30. 18:49
Több mint 60 olasz városban tüntetnek a megélhetési nehézségek és a háború miatt, összecsapások is voltak
2026. október 30. 18:23
Megszólalt a kivégzését túlélő Christa Pike – megrázó dolgokat mondott
×
×