A férfi 2025-ben nőként hirdette magát társkereső oldalakon, ahol több férfival is megismerkedett. Több találkozó is létrejött, egyes esetekben szexuális kapcsolat is létesült.

A vádlott az egyik sértett férfival elhitette, hogy szexuális együttlétüket követően terhes lett, és a terhesség megszakítására, az azzal kapcsolatos egészségügyi vizsgálatokra pénzt csalt ki tőle: a sértett több mint 700 000 forintot utalt át a vádlottnak.

Miután a férfi nem volt hajlandó több pénzt adni, a vádlott megfenyegette, hogy feljelenti a rendőrségen, mondván, ő még kiskorú volt a szexuális kapcsolat létesítésekor.

Egy másik férfit a vádlott azzal fenyegetett meg, hogy az aktusukról kép- és hangfelvételt készített, és ha nem fizet neki, akkor családtagjainak, munkahelyének megküldi azokat. Arra is hivatkozott, hogy kiskorú volt a szexuális aktus időpontjában, ezért partnerét a rendőrségen feljelenti. A megzsarolt férfi csaknem 8 millió forintot utalt át több részletben a vádlottnak.

A vádlott másik módszere az volt, hogy a férfiaktól különböző valótlan okokra hivatkozva pénzt kért kölcsön, bár tisztában volt azzal, hogy nem tudja visszafizetni.

A vádlott elhitette a sértettekkel, hogy súlyos, halálos beteg, vagy beteg kiskorú testvérét neki kell eltartania, de olyan is előfordult, amikor azt állította, hogy nincs mit ennie.

Az ügyészség szerint a férfi ezzel a módszerrel öt embert csapott be, akiktől összesen több mint egymillió forintot csalt ki.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit két rendbeli zsarolás bűntettével és több rendbeli minősített csalás bűntettével és vétségével vádolja.

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítését indítványozza – áll a közleményben.