Közös közlekedési ellenőrzést tartott november 20-án a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, a Békéscsabai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti szolgálata és a Nemzeti Közlekedési Hatóság. Az akció során hat autót vittek soron kívül műszaki vizsgálatra, közöttük volt olyan is, aminek eleve nem volt érvényes forgalmija.

Volt olyan autó, amelynek hátsó fékrendszere mindössze 23 százalékos hatékonysággal működött. Egy másik kocsin engedély nélkül nagy fényerejű, fehér LED-es lámpákat szereltek fel előre és hátra is, ami teljesen szabályellenes. Találtak olyan gépkocsit is, aminek a karosszériáját annyira kikezdte a rozsda, hogy nagy felületeken átlyukadt a lemez. Volt olyan is, amin

az első futómű bekötési pontjait az erősen korrodált karosszériához próbálták hegeszteni, de mivel ez nem volt elég stabil, egy zártszelvénnyel is megerősítették.

Akadt engedély nélkül átalakított futómű, szabálytalan szívó- és kipufogórendszer, kikötött kipufogógáz-visszavezetés, valamint olyan autó is, amelyen a hátsó kipufogódobot egyszerűen egy csővel helyettesítették, jelentősen megnövelve ezzel a kocsi hangját. Az egyik autón a gyári zajcsökkentő rendszert is kiiktatták. Emiatt a zajkibocsátása 93 decibel volt a megengedett 82 helyett.

Az akció elsősorban az engedély nélkül átalakított, hangos, nagyobb teljesítményű autókra irányult, az eredmények azonban azt mutatták, hogy nem csupán a zajjal volt probléma. Az ilyen állapotú járművek fék-, futómű- és karosszériahibái komoly veszélyt jelenthetnek a vezetőjükre és a közlekedés többi résztvevőjére is.