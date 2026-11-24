Az amerikai hadsereg a bírósági tiltás ellenére is végre akarja hajtani közel öt tonna veszélyes robbanóanyag irányított megsemmisítését egy iowai lőszergyárban – írja a CNN híradása nyomán a Portfolio.

A hadsereg szerint a kérdéses készletben lévő ólom-azid állapota annyira leromlott, hogy bármikor magától felrobbanhat, a helyiek és a környezetvédők azonban a levegőbe és a talajvízbe kerülő mérgező ólom miatt tiltakoznak a művelet ellen.

A 7700 hektáros iowai lőszergyárban régóta tárolják a lőszerek gyújtószerkezeteiben használt, rendkívül érzékeny ólom-azidot.

A hosszas raktározás során azonban a vegyület átkristályosodott a tárolóedényekben, így rendkívül instabillá vált, és fennáll a spontán robbanás veszélye.

Eredetileg már januárban felállítottak egy munkacsoportot a biztonságos megsemmisítés lehetőségeinek vizsgálatára, márciusban pedig értesítették az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségét (EPA) az anyag veszélyes állapotromlásáról.

Eredetileg egy helyi vállalkozást bíztak meg a veszélyes anyag robbantásmentes, vegyi úton történő semlegesítésével, két hónappal később viszont biztonsági aggályokra hivatkozva felbontották a szerződést.

A katonai és szövetségi tűzszerész szakértők ugyanis arra a közös álláspontra jutottak, hogy a föld- és betonrétegek alatt tárolt anyag megsemmisítésére az irányított robbantás az egyetlen biztonságos módszer.

A művelethet az engedélyt az EPA novemberben meg is adta, szigorú feltételekkel, így például előírva a robbantás előtti, alatti és utáni mintavételt, a lakosság tájékoztatását, valamint a terület megtisztítását. A hadsereg november 20-ra tűzte ki a megsemmisítést, és felszólította a szomszédos, alig négyszáz fős Middletown lakóit, hogy a művelet napjára hagyják el otthonaikat.

The U.S. Army will detonate degraded lead azide at the Iowa Army Ammunition Plant in Middletown, Iowa, on Nov. 20 at approximately 12:00 PM CST. Lead azide is a highly sensitive primary explosive used in detonators. The stockpile is 68 barrels that have sat at the plant for nearly 20 years. The material has recrystallized, which makes it more sensitive to shock and friction, and the Army has deemed it unsafe to move. Explosive Ordnance Disposal (EOD) teams will destroy it in place, in coordination with the EPA. Army modeling predicts the detonation will create a plume carrying lead particles, which will spread through the air and settle on surfaces downwind. The Army is publishing two exposure maps, one for airborne lead and one for surface dust. The current maps are posted below, but the Army says they may be updated right up until the detonation. About 55 nearby homes have been asked to temporarily relocate. Anyone who lives or works in the affected area is advised what precautions to take before, during and after the detonation. — OSINTdefender (@sentdefender) November 16, 2026

A terv azonban komoly lakossági és környezetvédelmi felháborodást váltott ki, az Iowa Environmental Council és a Sierra Club sürgősségi kérelmet nyújtott be a fellebbviteli bíróságon, nem sokkal a kitűzött időpont előtt. Álláspontjuk szerint az EPA engedélye nem nyújt kellő védelmet a mérgező ólomszennyezés ellen, amely veszélyezteti a lakosságot, a haszonállatokat és az élő környezetet.

A bíróság még aznap helyt adott a kérelemnek, és ideiglenesen felfüggesztette az engedélyt.

A szövetségi kormányzat kérte a határozat feloldását, mivel szerintük a közeledő téli hideg miatt bármikor bekövetkezhet az irányítatlan, spontán robbanás. Végü, az amerikai hadsereg úgy döntött, hogy az optimális időjárási viszonyok bevárása miatt szerdán mindenképpen végrehajtja a robbantást.

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a hadsereg nem sérti meg ezzel a bírósági határozatot, ugyanis a szövetségi törvények kivételt biztosítanak vészhelyzet esetén. Azaz ha a robbanóanyag közvetlen veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a közbiztonságra, a hadsereg az EPA engedélye nélkül is cselekedhet.