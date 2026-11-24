Donald Trump amerikai elnök a CNBC-nek adott telefonos interjújában kijelentette, hogy az Nvidia nemrég tisztségébe visszahelyezett vezérigazgatója, Jensen Huang nem követett el semmilyen szabálytalanságot. Az államfő üdvözölte a technológiai óriásvállalat igazgatótanácsának döntését, egyúttal elárulta, hogy a kormányzat nemzetbiztonsági garanciákat is nyújtott a cégnek a vezető visszatérése előtt – írja a CNBC híradása nyomán az Index.

Az elnök arról is beszélt, hogy személyesen járt közben, és egyeztetett az Nvidia igazgatótanácsával, arra ösztönözve a tagokat, hogy helyezzék vissza posztjára Jensen Huangiot.

Donald Trump szerint a vállalat vezetése felelősségteljes döntést hozott Huang visszahelyezésével. Elmondása szerint a testület előzetesen biztosítékot kért a kormányzattól az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokkal kapcsolatban. Hozzátette, hogy a jelenlegi – igen széles körű – ismereteik alapján meg is adták a szükséges garanciákat a vállalatnak.

Az elnök arról is beszélt a hírügynökségnek, hogy még vasárnap este, a hivatalos bejelentés előtt beszélt Jensen Huanggal, és örömét fejezte ki, amiért az Nvidiának „volt bátorsága helyes döntést hozni” azt követően, hogy a vállalat komoly nehézségeken ment keresztül a vezérigazgató nélküli két hétben.