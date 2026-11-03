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Nyitókép: Unsplash

Megszavazták: munkaszüneti nap lesz december 24-e

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A parlament keddi döntéséről elsőként Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebookon.

Munkaszüneti nap lesz december 24-e, így döntött keddi ülésén a parlament.

A döntésről elsőként Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebookon.

Mint közlésében rávilágít, „a Fidesz-KDNP eddig 15-ször szavazta le, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen. A Tisza ma megszavazta, így már idén munkaszüneti nap lesz karácsony első napja”.

Orbán Viktor egyik korábbi parlamenti válaszára utalva Magyar Péter így zárja bejegyzését: „boldog karácsonyt”.

A törvényből kiderül, már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e, az Országgyűlés 193 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tisza erről szóló javaslatát. Az indoklás szerint december 24-e a magyar társadalomban a karácsonyi ünnepkör szerves része: a családok együttlétének, az ünnepi készülődésnek és a közösségi, vallási hagyományok megélésének kiemelt napja. A munkaszüneti nappá nyilvánítás kiszámítható, évről évre azonos jogi helyzetet teremt, és nem teszi szükségessé, hogy december 24-e pihenőnapként történő kiadása minden évben a munkaszüneti napok körüli munkarend átrendezésétől függjön.

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Kezdőlap    Belföld    Megszavazták: munkaszüneti nap lesz december 24-e

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