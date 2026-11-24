A beszámoló szerint az iskola egyik diákja nyitott tüzet, és megsebesítette az intézmény egyik takarítónőjét. A nő nincs életveszélyben. A lövöldözésben egyetlen tanuló sem sebesült meg.

A helyszínre jelentős rendőri erőket és mentőegységeket vezényeltek, az oktatási intézmény környékét lezárták.

A támadás indítéka egyelőre nem ismert, a szerb belügyminisztérium még nem adott ki hivatalos tájékoztatást az esetről.

Szerbiában 2023 májusában megszigorították az iskolák biztonsági intézkedéseit, miután egy 13 éves diák egy belgrádi általános iskolában kilenc tanulót és az intézmény biztonsági őrét megölte. Ez volt Szerbia első iskolai lövöldözése. A tragédia országszerte tiltakozásokat váltott ki, és ismét előtérbe helyezte a fegyvertartás szabályozásának, valamint az iskolai erőszak megelőzésének kérdését.

A kilencvenes évek délszláv háborúi után a civil lakosságnál is rengeteg fegyver maradt, a médiában közölt adatok szerint Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut.