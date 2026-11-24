Pénteken Andy Burnham brit miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács vezetője csúcstalálkozót tartott Brüsszelben, ahol több nagy horderejű megállapodást kötöttek az Egyesült Királyság és az EU kapcsolatrendszerének szorosabbra vonásáról. Egyebek mellett az egymás közötti élelmiszer-kereskedelem megkönnyítéséről, a fiatalok munkavállalását és tanulmányait elősegítő mobilitási program létrehozásáról, valamint kibocsátáskereskedelmi rendszerük 2028-tól történő összekapcsolásáról is egyezség született.

Mint az InfoRádióban Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense elmondta, egyrészt nagyon sok negatív tapasztalatuk volt azóta, hogy 2020 végén, 2021 ején az Egyesült Királyság elhagyta az Európai Uniót, kilépett a közös piacból, a vámunióból. Az azóta eltelt 5 évben a gazdaságuk nagyon sok hátrányt szenvedett el. Ehhez társul most egy erősödőben lévő politikai szándék arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Királyság esetleg újra az Európai Unióval közösebb pályára lépjen, de a pénteki megállapodás még nem lehet egy hivatalos közeledési vagy csatlakozási folyamat része.

„A Munkáspárt az előző választásokon úgy nyert nagy parlamenti többséget, hogy az Európai Unióhoz nem akar sem a vámunióban, sem a közös piac ügyében visszalépni. De azért ezek a megállapodások gyakorlatilag mégis ezt teszik. Hozzásegítik a brit vállalatokat ahhoz, hogy a költségeiket mérsékeljék, illetve a fiatalokat kölcsönösen ahhoz, hogy át tudjanak utazni egymás országába és részt tudjanak majd venni az egyetemi oktatásban. Illetve nyitva hagyták a kérdést abban, hogy esetleg a tandíj is mérséklődhet a brit egyetemeken az európaiak számára, hiszen ez most rendkívül magas. Ezt a témát fél év múlva fogják újratárgyalni” – sorolta.

Andy Burnham miniszterelnök azt mondta, hogy a megállapodás akár fél százalékkal növelheti az Egyesült Királyság GDP-jét, így 17 milliárd fonttal járulhat hozzá a brit gazdaság teljesítményéhez. Gálik Zoltán szerint is jelentős a lépés, amelynek a gazdasági adatokon túl a mindennapokban is nagy hatása lesz.

„Jelenleg például megállapodásokkal tudnak az uniós piacra exportálni a britek, de hogyha valamilyen élelmiszertermékről van szó, akkor akár 200 fontot is kell egy-egy alkalommal fizetni, csak azért, hogy a bürokratikus és még mindig meglévő falakat át tudja törni, azaz például az élelmiszer minőségellenőrzése megtörténjen, vagy a határokon annak bizonyítása, hogy olyan komponensekből és olyan eltarthatósággal szállítják az árut, mint ahogy kell. Ezeket a költségeket lehet majd csökkenteni. Egy másik megállapodás a kibocsátáskereskedelemben, villamosenergia-piacon fogja segíteni az Egyesült Királyságot a bürokratikus és egyéb típusú akadályok lebontásával és a gazdaságok együttműködésének finomításával” – mondta.

Azt talán a következő hónapokban, de inkább években lehet majd eldönteni, hogy mindez mennyire lehet része egy visszatérésnek, hiszen

a Munkáspártnak egyelőre nincs felhatalmazása a választóktól arra, hogy ilyen típusú tárgyalásokat kezdjen.

Ám ha megfogalmazzák ezt – a legkésőbb 2,5 év múlva esedékes – következő választásokra a programjukban, és erre akár egy politikai konszenzus vagy koalíció is kialakul, akkor elkezdődhet a gondolkodás arról, hogy milyen formában keressen új utakat az Egyesült Királyság.

Azzal kapcsolatban, hogy megbánta-e az Egyesült Királyság, hogy kilépett ebből a szövetségből, Gálik Zoltán elmondta: a közvélemény jól láthatóan elmozdult abba az irányba, hogy az Európai Unióval sokkal szorosabb kapcsolatokat kell kialakítani, illetve felvetődhet a visszalépésnek is a kérdése.

„Ennek egyébként nemcsak gazdasági okai vannak, hanem demográfiai okai is, hiszen a kilépést 10 évvel ezelőtt támogatók közül nagyon sokan már nem élnek. Körülbelül 5-10 millió között van a mérések szerint azoknak a száma, akik ebbe a kategóriába tartoznak, és ez átbillenti a statisztikai adatokat, akár 60 százalék fölött is tudnák mérni az európai közösséghez való közeledést” – mondta.

Az más kérdés, hogy milyen feltételekkel léphet vissza az Egyesült Királyság, hiszen nagyon sok kivétele volt:

nem kellett belépnie az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik fázisába,

nem kellett igazodnia az EU döntéseihez az európai biztonságpolitika bizonyos területein,

nem kellett részt vennie a bel- és igazságügyi együttműködésben.

Gálik Zoltán szerint ha úgy nézik, hogy egy belépő országnak ezeket teljesítenie kell, akkor már más a közvélemény-kutatások eredménye is, akkor már csak 35-40 százalék azok aránya, akik visszalépnének az EU-ba.

Értékelése szerint a visszalépés jelenthet hosszú tárgyalási folyamatot, de az is lehet, hogy sokkal gyorsabban vissza tudna lépni az Egyesült Királyság, hiszen

az európai szabályozási rendszerektől nem nagyon tért el azóta sem.

Kérdés az is, hogy a közösség tagjai hogyan fogadnák a visszatérő országot. A megegyezésre adott reakciók közül a Corvinus Egyetem docense szerint Theresa May megnyilvánulása volt a leglátványosabb. Ő volt az a miniszterelnök David Cameron után, akinek az idejében a britek úgy döntöttek, hogy kilépnek az Európai Unióból, és az ő nevéhez fűződik az a nagyon hosszú és nagyon szerencsétlen időszak, amikor évekre elhúzódott a brexit folyamata – egy sakk-matt helyzet volt, hiszen a parlamentben nem tudott többséget szerezni bizonyos kezdeményezésekre. És végül át kellett adnia a kormányfői stafétát Boris Johnsonnak, aki aztán fölgyorsította a folyamatot – emlékeztetett. Theresa May most elhatárolódott, és azt mondta, hogy szó sem lehet változtatásról, a brexit egy lezárt dolog.

Megemlítette még Gálik Zoltán Nigel Farage reakcióját, aki a brexit egyik nagy kitalálója és a politikai szlogenekkel a közvélemény befolyásolója volt. Ő is elítélte ezeket a közeledési szándékokat.

A politikai paletta nagyon széles, sokan „csendben maradtak” és nem kommentálták nyilvánosan a fejleményeket. Támogatták viszont az EU-hoz való közeledés ügyét a zöldek, illetve a liberális demokraták, akik ezen az úton haladnának tovább.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.