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Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója beszédet mond a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Megalakul a Szabad Magyarországért Tudásközpont

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szabad Magyarországért Tudásközpont néven új szellemi műhelyt hoz létre a Polgári Magyarországért Alapítvány.

A Fidesz alapítványa a kezdeményezésről szóló keddi közleményében azt írta: a tudásközpont célja a Terror Háza Múzeum közel negyedszázados szellemi örökségének megőrzése és továbbvitele.

Hozzátették: a tudományos, kutatási és ismeretterjesztő tevékenységet folytató, új intézmény vezetésére Schmidt Mária Széchenyi-díjas történészt kérték fel.

A hatalom régi kísértése, hogy azt higgye: mindazt, ami az előző korszakhoz kötődik, el kell pusztítani. A múltat végképp eltörölni. A történelem azonban megtanított bennünket arra, hogy ez még soha senkinek nem sikerült. Most sem fog – fogalmazott a Polgári Magyarországért Alapítvány.

Megjegyezték: különös jelentősége van annak, hogy a Terror Háza Múzeumot éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján tették „méltatlan politikai leszámolás színterévé.”

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Kezdőlap    Belföld    Megalakul a Szabad Magyarországért Tudásközpont

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