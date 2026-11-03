Megalakul a Szabad Magyarországért Tudásközpont

A Fidesz alapítványa a kezdeményezésről szóló keddi közleményében azt írta: a tudásközpont célja a Terror Háza Múzeum közel negyedszázados szellemi örökségének megőrzése és továbbvitele.

Hozzátették: a tudományos, kutatási és ismeretterjesztő tevékenységet folytató, új intézmény vezetésére Schmidt Mária Széchenyi-díjas történészt kérték fel.

A hatalom régi kísértése, hogy azt higgye: mindazt, ami az előző korszakhoz kötődik, el kell pusztítani. A múltat végképp eltörölni. A történelem azonban megtanított bennünket arra, hogy ez még soha senkinek nem sikerült. Most sem fog – fogalmazott a Polgári Magyarországért Alapítvány.

Megjegyezték: különös jelentősége van annak, hogy a Terror Háza Múzeumot éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján tették „méltatlan politikai leszámolás színterévé.”