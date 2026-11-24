A kormányfő a Facebook-oldalán azt is bejelentette, hogy útjára Orbán Anita külügyminiszter is elkíséri, akivel több magyar intézményt is meglátogatnak.

Megjegyezte, hogy 2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába.

Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyarokat és az Oroszország által megtámadott ukrán népet. A kormányfő jelezte, rövidesen Kárpátaljára látogat.

A politikus úgy fogalmazott, „a magyarok jelentős többsége, így mi is kiállunk a kárpátaljai magyar honfitársaink mellett és kiállunk a megtámadott ukrán nép mellett is, akkor is, ha ezt valaki Moszkvában rossz néven veszi".

Közölte: a kormány Ukrajna felé is határozottan szóvá teszi a magyar iskolák, a magyar nyelvhasználat, a magyar oktatás ügyét, számonkérik a magyar közösségnek tett vállalások teljesítését.

Magyar Péter azt mondta, 2015 óta, a háború kitörése óta nem járt megválasztott magyar miniszterelnök Kárpátalján, a kárpátaljai magyaroknál. „Ez rövidesen megváltozik és 2024 után immár megválasztott magyar miniszterelnökként visszatérek Kárpátaljára és személyesen viszem el a magyar testvéreinkhez az anyaország támogató üzenetét" – fogalmazott.