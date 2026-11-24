Az Országgyűlés 135 igen 49 nem 6 tartózkodó szavazattal elfogadta a kereskedelemről szóló 2005. évi törvény módosítását, amely megszünteti az élelmiszer és drogéria termékre vonatkozó árrést.

A kormány álláspontja szerint a piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása, amelyet az egyenlő versenyt korlátozónak tartanak. A fogyasztóknak az az érdekük, hogy megfizethető áron, megfelelő minőségű és széles választékban rendelkezésre álló termékeket tudjanak vásárolni és a kivezetés lehetőséget adhat szélesebb körű és nagyobb árengedményekre.

Eltörlik a vállalkozások kötelező kamarai hozzájárulását

A vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséről döntött az Országgyűlés, miután 190 igen egyhangú szavazattal elfogadta a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot kedden.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő szakmai és törvényes működésének biztosítása érdekében a kormány első intézkedésként 2027-től megszünteti a vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét.

Ennek eredményeként a jövő évtől egyetlen vállalkozás sem lesz köteles kamarai hozzájárulást fizetni, így anyagi és adminisztratív terheik csökkennek, illetve egy olyan fizetési kötelezettséget törölnek el, amelyért a legtöbb vállalkozás kézzelfogható szolgáltatásban nem részesült.

Fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés

Az Országgyűlés - a mentelmi bizottság javaslatával összhangban - 47 igen, 135 nem és 1 tartózkodó szavazattal fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát.

A Budai Központi Kerületi Bíróság Magyar Péter miniszterelnök, országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásban kérte. Áder János, Magyarország volt köztársasági elnöke a Facebookon 2026. július 9-én közzétett, külföldi hivatalos látogatásait érintő négy miniszterelnöki bejegyzése miatt tett feljelentést.

Magyar Péter azt vetette fel, hogy az adófizetők állták a köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe, illetve, hogy az egyik lányának születésnapját ünnepelték kétnapos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen.

A feljelentő szerint a kifogásolt közlések a valóságot teljes mértékben elferdítik, eltorzítják, és a valótlan tényállítások csakis azt a célt szolgálják, hogy a személyét a nyilvánosság előtt lejárassa, hitelességét csökkentse, a belé vetett közbizalmat erodálja. Az ilyen tartalmú vádak a hivatali hatalommal való visszaélés gyanúját keltik, amely különösen alkalmas a becsülete és a személye iránti társadalmi megbecsülés csorbítására.

Sasi-Nagy Edit (Tisza) a döntés előtt arról beszélt, hogy a miniszterelnök kérdéseket tett fel, amit rágalmazásként értékelt a feljelentő.

Meggyőződése, hogy a közéleti szereplőknek a közpénzzel összefüggő kérdésekre választ kell adniuk, nem büntetőeljárással fenyegetni azokat, akik a kérdéseket megfogalmazzák - hangoztatta.

A mentelmi bizottság - három nem és három igen szavazattal - nem hozott a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló javaslatot, ezért a bizottság azt javasolta, hogy Magyar Péter mentelmi jogát ne függesszék fel.

Nem választotta meg a Fidesz és a Mi Hazánk jelöltjeit az Országgyűlés a Független Közmédia Testületbe

Nem választotta meg a közmédia-vállalatot és a nemzeti hírügynökséget működtető társaságok tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testületbe (FKT) a Fidesz és a Mi Hazánk jelöltjét az Országgyűlés.

A Fidesz által javasolt Klausmann Viktor újságíró, üzletember 100 igen, 67 nem és 22 tartózkodó szavazatot, míg a Mi Hazánk által delegált Dörner György színész, rendező 85 igen, 77 nem, valamint 26 tartózkodó szavazatot kapott.

Az Országgyűlés szeptember 8-án hat tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bayer Judit lesz a testület elnöke. Mellette Bálint Viktor, Hargitai Miklós, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György nyert mandátumot.

Az ellenzéki pártok több jelöltje sem kapta meg korábban a tisztség elnyeréséhez szükséges szavazattöbbséget. A KDNP által jelölt Koncza Attilát ugyanakkor november 3-án beválasztotta az FKT-ba a törvényhozás.