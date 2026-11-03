Szabó P. Szilvesztert választották a Madách Színház, Csiby Gergelyt az Új Színház élére

Mint írta, sikeresen zárultak a TISZA-kormány első színházigazgatói pályázatai. „Szeretettel gratulálok a győzteseknek, Csiby Gergelynek, az Új Színház és Szabó P. Szilveszternek, a Madách Színház frissen kinevezett igazgatóinak" – fogalmazott, jó munkát kívánva az új vezetőknek.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kedden este azt közölte: a Madách Színház vezetésére hét, az Új Színházéra tizenhat pályázat érkezett, amelyeket a szakmai bizottságok egyenként értékeltek.

A tárca közleményében emlékeztetett: Tarr Zoltán miniszter a szakmai bizottságok javaslatának figyelembevételével a legtöbb támogató szavazatot kapott pályázók kinevezéséről döntött a két fővárosi színház élére. A döntés értelmében 2027. január 31-től 2032. január 31-ig Szabó Péter Szilveszter lesz a Madách Színház Nonprofit Kft., Csiby Gergely pedig az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A közleményben kiemelték: a minisztérium a vezetői döntések átláthatósága érdekében nyilvánosságra hozza a döntéseket, a szakmai bizottságok pályázatonként elkészített összegző véleményeit és a szavazások részletes eredményeit. A dokumentumok a kormany.hu oldalon érhetők el, a Madách Színház vezetésére kiírt pályázat eredményéről a következő linken található meg további információ.

A színházvezetői pályázatokat július 31-én hirdette meg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Szabó Péter Szilveszternek a Madách Színház vezetésére benyújtott pályázatát a szakmai bizottság – kilenc tag részvétele mellett – nyolc igen és egy nem szavazattal támogatta.

Értékelésük szerint a benyújtott pályázati koncepció különösen az intézmény humán és szervezeti háttere, az innováció, az etikai kódex és a társulati szerződéses viszonyok rendezése terén erős, a zenei vezetést pedig szakavatott kezekbe adná.

„A tervezet kedvezően értékelt elemei mellett, tartalmaz megalapozatlan elemeket: tévesen méri fel a jelenlegi nézőszámokat, az évi négy bemutató és 400 előadás terve pedig szakmailag irreális, ami súlyosan túlterhelné a személyi és műszaki állományt" – írták, hozzátéve, hogy a prózai előadások nagyszínpadi bevezetésének gazdasági hatásvizsgálata hiányzik. A bizottság azonban úgy ítélte meg, hogy a hiányosságok – a vállalások megfelelő racionalizálásával és szigorú gazdasági fegyelemmel – korrigálhatók. A bemutatott vezetői csapat szakmai felkészültsége, bemutatott művészeti koncepció és a komplex látásmód miatt a bizottság a pályázatot támogatja – idézték a közleményben.

Csiby Gergely az Új Színház vezetésére benyújtott pályázatát a szakmai bizottság – kilenc tag részvétele mellett – hét igen szavazattal és kettő tartózkodás mellett támogatta.

Mint írták, a pályázat egy új generáció hangját képviselő, rendkívül lendületes, ugyanakkor jól átgondolt és kiérlelt koncepció. A testület kifejezetten értékelte a szakmai integrációra, a társadalmi kérdések megjelenítésére, valamint a színház nyitott, közösségi térré (például coworking irodává) alakítására vonatkozó kreatív terveket. A bizottság pozitívan fogadta a kortárs drámák színrevitelének szándékát, a független társulatok rezidensként történő befogadását, a fenntarthatósági törekvéseket, valamint a hagyományos bérletrendszert felváltó digitális havi előfizetői modell innovációját.

Ugyanakkor a testület megfogalmazott bizonyos kockázatokat is, például a bizottság kérdésesnek találta, hogy a hasonló célközönségre építő színházak mellett miként tud az intézmény új nézőket bevonzani. "Bár a jelölt jelentős intézményvezetői tapasztalattal nem rendelkezik, a felvázolt erős gazdasági csúcsvezetői háttér, a kidolgozott, óvatos üzleti terv és a bemutatott szakmai csapat meggyőzte a bizottságot" – fogalmaztak, kiemelve, hogy a testület a pályázatot „a megújulás zálogának" tekinti.