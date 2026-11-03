Megegyezett az előző kormány leváltásának lépéseiről az ellenzék Izraelben

A változást akaró pártok a választások óta első közös tanácskozásukon összehangolták cselekvési tervüket a 26. kneszet beiktatására és a 38. kormány mielőbbi megalakítására.

A pártvezetők a közlemény szerint egyetértettek abban, hogy a lehető leghamarabb cionista kormányt kell alakítani az Gadi Ejzenkot által meghatározott négy alapelv mentén.

A kormányhoz való csatlakozás feltétele ezek elfogadása. Az alapelvek közé tartozik Izrael zsidó, demokratikus, liberális és egyenlőségen alapuló államként való elismerése, a függetlenségi nyilatkozat értékeinek tiszteletben tartása, a minden izraeli állampolgár számára kötelező katonai, nemzeti vagy polgári szolgálat teljesítése, valamint a Hamász terrorszervezetként való elismerése és katonai, illetve kormányzati hatalmának felszámolása a Gázai övezetben.

A keddi találkozón a pártvezetők hangsúlyozták, hogy teljes mértékben elkötelezettek az izraeli állampolgárok választói döntésének érvényesítése mellett. „Az állampolgárok egyértelműen és határozottan a változásra, valamint a jelenlegi kormány – az október 7-i kormány – hivatalban maradása ellen szavaztak” – közölték.

A Benjámin Netanjahu miniszterelnökségét ellenző pártok összesen 67 mandátumot szereztek, szemben az őt támogató pártok 53 mandátumával.

A pártvezetők bejelentették, hogy összehangolták a parlamenti többség érvényre juttatását célzó terveiket és lépéseiket, amelyeket haladéktalanul, már a kneszet működésének első napjaiban megkezdenek.

Emellett megvitatták a Likud és Netanjahu által a választási eredmények és a központi választási bizottság ellen indított veszélyes és szélsőséges delegitimációs támadást, és kifejezték feltétlen elkötelezettségüket a választási eredmények és a demokratikus eljárás védelme mellett.

Közölték, hogy valamennyi párt Gadi Ejzenkotot, az Egyenesen (Jasár) párt elnökét ajánlja Jichák Hercog államelnöknek, hogy ő kapja meg elsőként a kormányalakítási megbízást. A cél a kormány mielőbbi megalakítása és annak megakadályozása, hogy Izraelt újabb választásokba sodorják.

A találkozón megállapodtak abban, hogy a pártok tárgyalócsoportjai haladéktalanul megkezdik a a 38. kormány alapelveinek és koalíciós megállapodásainak kidolgozását.

Abban is megegyeztek, hogy az új kormány beiktatásáig folyamatosan és szorosan összehangolják tevékenységüket.