ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.8
usd:
326.12
bux:
145906.93
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gadi Eisenkot, az Egyenesen (Jásár) párt vezetõje, korábbi izraeli vezérkari fõnök a parlamenti választásokat követõ pártrendezvényen Tel-Avivban 2026. október 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Megegyezett az előző kormány leváltásának lépéseiről az ellenzék Izraelben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormányváltásra törekvő tömb pártjai megállapodtak tevékenységük összehangolásáról Izraelben a Netanjahu-kormány leváltása, „nemzeti szükségkormány” megalakítása és a kneszetben meglévő egyértelmű parlamenti többség érvényre juttatása érdekében keddi találkozójukon Izraelben – jelentette közösségi oldalain Jáir Lapid, a leköszönő kneszet ellenzékének vezetője.

A változást akaró pártok a választások óta első közös tanácskozásukon összehangolták cselekvési tervüket a 26. kneszet beiktatására és a 38. kormány mielőbbi megalakítására.

A pártvezetők a közlemény szerint egyetértettek abban, hogy a lehető leghamarabb cionista kormányt kell alakítani az Gadi Ejzenkot által meghatározott négy alapelv mentén.

A kormányhoz való csatlakozás feltétele ezek elfogadása. Az alapelvek közé tartozik Izrael zsidó, demokratikus, liberális és egyenlőségen alapuló államként való elismerése, a függetlenségi nyilatkozat értékeinek tiszteletben tartása, a minden izraeli állampolgár számára kötelező katonai, nemzeti vagy polgári szolgálat teljesítése, valamint a Hamász terrorszervezetként való elismerése és katonai, illetve kormányzati hatalmának felszámolása a Gázai övezetben.

A keddi találkozón a pártvezetők hangsúlyozták, hogy teljes mértékben elkötelezettek az izraeli állampolgárok választói döntésének érvényesítése mellett. „Az állampolgárok egyértelműen és határozottan a változásra, valamint a jelenlegi kormány – az október 7-i kormány – hivatalban maradása ellen szavaztak” – közölték.

A Benjámin Netanjahu miniszterelnökségét ellenző pártok összesen 67 mandátumot szereztek, szemben az őt támogató pártok 53 mandátumával.

A pártvezetők bejelentették, hogy összehangolták a parlamenti többség érvényre juttatását célzó terveiket és lépéseiket, amelyeket haladéktalanul, már a kneszet működésének első napjaiban megkezdenek.

Emellett megvitatták a Likud és Netanjahu által a választási eredmények és a központi választási bizottság ellen indított veszélyes és szélsőséges delegitimációs támadást, és kifejezték feltétlen elkötelezettségüket a választási eredmények és a demokratikus eljárás védelme mellett.

Közölték, hogy valamennyi párt Gadi Ejzenkotot, az Egyenesen (Jasár) párt elnökét ajánlja Jichák Hercog államelnöknek, hogy ő kapja meg elsőként a kormányalakítási megbízást. A cél a kormány mielőbbi megalakítása és annak megakadályozása, hogy Izraelt újabb választásokba sodorják.

A találkozón megállapodtak abban, hogy a pártok tárgyalócsoportjai haladéktalanul megkezdik a a 38. kormány alapelveinek és koalíciós megállapodásainak kidolgozását.

Abban is megegyeztek, hogy az új kormány beiktatásáig folyamatosan és szorosan összehangolják tevékenységüket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megegyezett az előző kormány leváltásának lépéseiről az ellenzék Izraelben

választások

izrael

ellenzék

kormányalakítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter: a lengyel alkotmányos válság élezése a PiS és az elnök érdeke a Tusk-kormány ellenében

Tálas Péter: a lengyel alkotmányos válság élezése a PiS és az elnök érdeke a Tusk-kormány ellenében

Alkotmányos válság van Lengyelországban az alkotmánybíróság körüli helyzet ügyében. Tálas Péter elemző szerint az nem kérdés, hogy anno a Kaczyński-féle PiS és Nawrocki elnök jogot sértett, de a mostani átmenet is felvet jogi aggályokat. Az elemző szerint bajban van a Tusk-kormány, de a helyzet a lengyel külpolitika Ukrajna-pártiságát alapvetően nem fogja megváltoztatni.
Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész

Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész

Megkövette a társadalmat az ügyészi szervezet nevében az elmúlt időszak egyes döntései miatt az új legfőbb ügyész, Fejes Péter. Az őt jelölő Baka András köztársasági elnök is nyilatkozott Fejes Péter megválasztása után.
 

Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt

Megszavazták: munkaszüneti nap lesz december 24-e

Szigorúbb ellenőrzést kapnak a politikusok

„Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett, nem is egyet

Forsthoffer Ágnes újabb szabályszegést mutatott be

Elmaradt Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Váratlan egyetértes a Tisza és a Fidesz között az Országgyűlésben

Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly áremelésre készül az Apple: karácsony előtt élesedhet, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Komoly áremelésre készül az Apple: karácsony előtt élesedhet, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Az Apple arra figyelmeztetett, hogy a memóriachipek drágulása rontani fogja a profitmarzsot a kiemelten fontos ünnepi szezonban.

BBC
Business Sport Travel Science
US voters head to polls in midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

US voters head to polls in midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Donald Trump's Republican Party currently controls both chambers of Congress - but that could change after today's election.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 15:28
Tálas Péter: a lengyel alkotmányos válság élezése a PiS és az elnök érdeke a Tusk-kormány ellenében
2026. november 3. 14:04
Megérkezett a havazás
×
×