Az űrhajót egy Hosszú Menetelés-2F hordozórakétával indítják. Az ügynökség közlése szerint a legénység felkészült, az előkészületek befejeződtek.

A háromtagú legénységet a kínai Tang Hung-po parancsnok, Vu Ji fedélzeti mérnök és a pakisztáni Muhammad Zisan Ali rakományspecialista alkotja. Tang korábban két űrrepülésen vett részt, és harmadszor látogat el a Tienkung űrállomásra, míg Vu és Ali első alkalommal jut el a világűrbe.

A közlemény szerint a pakisztáni űrhajós rövid ideig tartózkodik majd az űrállomáson, ahol elsősorban a kínai-pakisztáni együttműködés keretében végzett tudományos kísérletekért felel. Négy kutatási projektben vesz részt, amelyek a biotechnológia és az anyagtudomány területét érintik. A tervek szerint a Sencsou-23 űrhajóval tér vissza a Földre.

A Tiengung moduljai (Forrás: Wikipédia/Shujianyang)

A Sencsou-24 küldetés a kínai emberes űrprogram 41. repülése, és az űrállomás személyzetének váltását is szolgálja. A Sencsou-23 egyik űrhajósa, Csu Jang-csu ugyanakkor további hat hónapos küldetésre marad a világűrben.