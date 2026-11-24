Utasításában Trump bírálta a hosszadalmasra húzódó jogi eljárásokat, amelyek során a kivégzéseket évekig, olykor évtizedekig halogatják, ami miatt - az elnök szavai szerint - az áldozatok hozzátartozói nem tudják magukban lezárni az ügyet.

A Halálbüntetési Információs Központ nevű amerikai nonprofit szervezet adatai szerint a halálbüntetés az Egyesült Államok szövetségi államainak nagyjából felében törvényes. Tavaly szerte az országban 47 halálraítéltet végeztek ki.

A Pew közvélemény-kutató nemrég készült felmérése szerint az amerikai felnőttek kétharmada támogatja, hogy halálbüntetést kaphassanak a gyilkosságért elítélt bűnözők. Ugyanakkor a válaszadók többsége, 55 százaléka nem gondolja úgy, hogy a halálbüntetéssel el lehetne rettenteni a súlyos bűncselekmények elkövetőit.