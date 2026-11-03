Két természetvédelmi szabályozást is megtámadott az alapvető jogok biztosa

A közlemény szerint az erdőtörvény tarvágásokra vonatkozó egyes előírásainak módosítása, illetve a Natura kormányrendelet egyik alapfogalmának bővítése sérti az alaptörvény előírásait.

A hivatal álláspontja szerint a módosított törvény szélesebb körben teszi lehetővé a természetvédelmi rendeltetésű erdőkben a tarvágást, a módosítások azonban indokolatlanul a gazdasági érdekeket helyezik előtérbe, ami jelentős aránytalanságot okoz a nemzet közös örökségébe tartozó védett értékek megóvásával szemben.

Hozzátették, hogy a veszélyhelyzeti szabályozás jogrendszerbe építéséhez kapcsolódik a Natura kormányrendelet módosítása is, amely a szénhidrogén-bányászati tevékenységet beemelte a jogszabályi kivételek közé, így nem érvényesül a szigorú európai uniós védelmi mechanizmus.

Az alapvető jogok biztosa október 28-án indítványozta, hogy az Ab vizsgálja meg és semmisítse meg a kifogásolt előírásokat – áll a közleményben.