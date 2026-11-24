Egy új kártevő megjelenése miatt adtak ki figyelmeztetést Magyarországon. A védelem érdekében fontos növényegészségügyi felhívást tett közzé Balassagyarmat városa.
Mint a Nool cikkéből kiderül, a kőrisrontó-karcsúdíszbogár komoly veszélyt jelenthet a hazai kőrisállományra, ezért a lakosság figyelmét is felhívták a fertőzés jeleire.
A város Facebook-oldalán közzétett felhívás szerint a kőrisrontó-karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) megjelenése miatt különösen fontos a kőrisfák állapotának rendszeres ellenőrzése. A lakosságot, a parkfenntartókat és az erdőgazdálkodókat arra kérik, hogy fertőzés gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék az illetékes növényvédelmi hatóságot.
A gyanús fákat tilos kivágni vagy elszállítani, azzal ugyanis a kártevő terjedését segítik.
A felismerés a Nébih szerint:
- a kifejlett egyedek 8–14 miliméter hosszúságúak, testük keskeny, megnyúlt alakú, színük pedig fémesen csillogó zöld árnyalatú. Fontos bélyeg a jellegzetes testforma és a fémesen csillogó zöld színezet, amely más díszbogaraktól is elkülönítheti.