Egy új kártevő megjelenése miatt adtak ki figyelmeztetést Magyarországon. A védelem érdekében fontos növényegészségügyi felhívást tett közzé Balassagyarmat városa.

Mint a Nool cikkéből kiderül, a kőrisrontó-karcsúdíszbogár komoly veszélyt jelenthet a hazai kőrisállományra, ezért a lakosság figyelmét is felhívták a fertőzés jeleire.

A város Facebook-oldalán közzétett felhívás szerint a kőrisrontó-karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) megjelenése miatt különösen fontos a kőrisfák állapotának rendszeres ellenőrzése. A lakosságot, a parkfenntartókat és az erdőgazdálkodókat arra kérik, hogy fertőzés gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék az illetékes növényvédelmi hatóságot.

A gyanús fákat tilos kivágni vagy elszállítani, azzal ugyanis a kártevő terjedését segítik.

A felismerés a Nébih szerint: