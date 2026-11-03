Lehet véleményezni: megalakulhat a Működő és Emberséges Magyarország Intézet

Radnai Márk, Működő és Emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos Facebook-posztjában bejelentette: új intézményt hoz létre a kormány, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI) feladata az lesz, hogy „országszerte megszervezze a társadalmi párbeszédet” – írja a hvg.hu.

A kormánybiztos szerint a MEMI a jövőben meghallgatja a helyi közösségeket, együttműködik a civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és kutatókkal, feltárja a társadalom valódi problémáit, és ezeket eljuttatja a döntéshozókhoz. Radnai Márk kiemelte:

az intézet nem a kormányhoz fog tartozni, csak a társadalomé lesz.

Az Országgyűlés hozza létre, önálló költségvetéssel és szakmailag független igazgatóval. „Ennek az intézménynek nem egyetlen kormányt kell szolgálnia. Kormányokon átívelően, hosszú távon kell a magyar társadalomért dolgoznia” – tette hozzá.

Posztjában elárulta még, hogy 5 hónapja folyik a munka a MEMI létrehozására, több tucatnyi kutató és szakmai intézet bevonásával. Ám mielőtt az Országgyűlés elé terjesztik a törvénytervezetet, a Közhangon társadalmi egyeztetésre bocsátják azt, ahol mindenki hozzászólhat még az egyes szakaszaihoz is.

A MEMI létrehozásáról a Tisza-frakció is közleményt adott ki, amelyben azt írták, az új intézmény feladata egy országos társadalmi részvételi infrastruktúra kialakítása és működtetése lesz. Ennek keretében személyes lakossági fórumokat, helyszíni egyeztetéseket, közösségi konzultációkat és kutatásokat szervezhet, valamint támogatja az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és helyi közösségekkel való együttműködést.

A cél, hogy az ország különböző pontjain élő emberek problémái és javaslatai ne vesszenek el, hanem rendszerezett, szakmailag feldolgozott formában eljussanak az illetékes döntéshozókhoz.

Az új intézet főigazgatóját egy nyilvános pályázat után az Országgyűlés választaná, megbízatása 3 évig tartana. Az intézmény éves munkatervet készítene, tevékenységéről pedig „Magyarország állapota” címmel nyilvános beszámolóban adna számot. A MEMI nem hatóságként működne, nem venné át a minisztériumok vagy önkormányzatok döntési jogköreit – írta közleményében a frakció.

A Radnai Már által bejelentett törvényjavaslat előírja, hogy az intézet nyilvános eredmény-összefoglalókat készítsen, azokat megküldje az érintett állami és önkormányzati szerveknek, és az onnan érkező érdemi visszajelzéseket is közzétegye. Az intézet első kiemelt feladata a Magyarország Hangja Program elindítása lenne, amelynek célja, hogy országos szinten

feltárja a legjelentősebb társadalmi problémákat, megismerje az állampolgárok tapasztalatait, és feltérképezze, mely ügyeket tartják a magyar emberek a legfontosabbnak.

A tervek szerint a MEMI 2027. január 1-én kezdené meg a munkáját, a Magyarország Hangja Programot pedig az indulást követő 90 napon belül kellene elindítani. Az első eredmény-összefoglaló 2027 szeptemberére készülne el.