Tizenöt százalékos nagyvállalati adókulcs létrehozásáról döntött az Országgyűlés, miután 135 igen szavazattal, 55 nem ellenében elfogadta az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról szóló javaslatot kedden a kormány kezdeményezésére.

Az új adókulcsot azon nagyvállalati adóalanyoknál vezetik be, amelyeknél az éves bevétel az adóévet megelőző második adóévben elérte az 500 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Az új szabályok hatálya alá nem tartozó vállalkozásoknál marad a kilenc százalékos adókulcs.

A módosítás értelmében januártól új csoportos társasági adóalanyt az összevont beszámolóba bevont vállalkozások hozhatnak létre, amennyiben mérlegfordulónapjuk azonos, és valamennyi vállalkozás ugyanazon számviteli standardot alkalmazza.

Bevezet a szabályozás egy különálló adóalap-levezetést a nagyvállalati adóalanyi körre, hogy a globális minimumadó feltételrendszeréhez közelítő adóalapmegállapítás váljon lehetővé.

Januártól megszűnik a tao-törvény által szabályozott látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye, és új sportfinanszírozási rendszert vezetnek be.

A nagyvállalkozások a jövőben csak akkor vehetik igénybe a fejlesztési adóbevételt, ha egy minimum kutatás-fejlesztési költségnövekményre vonatkozó követelményt teljesítenek

Az innovációs járulék kulcsa januártól 0,3-ról 0,5 százalékra emelkedik.

A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója – azaz a banki extraprofitadó – 2027-ben is fennmarad, a biztosítási adóban januártól megszűnik a sávozás, továbbá a kiskereskedelmi adó is fennmarad a második legalacsonyabb kulcs 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelésével.

A lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára ötvenezer forintról 150 ezer forintra emelkedik, az illeték tételes felső korlátja pedig húszezer forintról harmincezer forintra nő.

Januártól 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum

Januártól 1-jétől 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíjminimum, miután a parlament 189 igen, egy nem szavazattal elfogadta az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő, kormány által kezdeményezett módosításáról szóló javaslatot.

A nyugdíjminimumot a továbbiakban minden év januárjában a nyugdíjemelés mértékének megfelelően kell növelni.

A jövő évtől a 65 évesnél idősebbek rokkantsági és rehabilitációs ellátásának összege sem lehet alacsonyabb az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegénél.

A jogszabály vitájában elhangzott, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjakat sávosan zárkóztatják fel.

Az árvaellátás legkisebb összege havi 50 ezerről 60 ezer forintra emelkedik, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak alapösszege tíz százalékkal lesz magasabb, az időskorúak járadékának jogosultsági jövedelemhatára és az ellátás összege megduplázódik.

A jogszabály indoklásából kiderül, hogy az előírt biztosítási idővel nem rendelkező, méltányosságból megállapított kivételes rokkantsági ellátásban részesülőkre nem alkalmazható az öregségi nyugdíjminimum, ahogyan a szintén méltányosságból megállapított kivételes öregségi nyugdíjban részesülőkre sem.

Módosította a parlament a sportszervezetek összeférhetetlenségi szabályait

140 támogató és 49 ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az Országgyűlés a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról szóló törvényjavaslatot.

A módosítás mindazok szerepét korlátozza, akik politikai szolgálati, biztosi vagy szakmai felsővezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormányzati igazgatási tisztségviselők, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói voltak.

Kimondja: ezen megbízatása megszűnését követően az érintett négy évig nem lehet ötszáznál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesület, sportszövetség, sportfióktelep elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, sportvállalkozás vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, elnökségi tagja, sportiskola igazgatója, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány kuratóriumi tagja, elnöke, sportszövetség vagy sportszervezet által létrehozott gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Egy másik módosítás alapján ilyen tisztségre vagy munkakörbe nem választható meg vagy nem nevezhető ki az a személy, aki olyan sportegyesület, sportszövetség, sportfióktelep elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, sportvállalkozás vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, elnökségi tagja, sportiskola igazgatója, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány kuratóriumi tagja, elnöke, sportszövetség vagy sportszervezet által létrehozott gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója volt, amelyik hivatali ideje alatt az állami támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy az állami támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel, és emiatt a támogató azt visszavonta vagy a szerződéstől elállt.

Módosult az agrárkamarai törvény

Az Országgyűlés 135 igen, 49 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását.

Az indoklás szerint az előterjesztés célja az, hogy a nyáron kezdődött átvilágítás után végleges, hosszú távon fenntartható működési modellt hozzanak létre az agrárkamarában annak érdekében, hogy az politikai befolyástól mentesen, szakmai alapon, átláthatóan és hatékonyan lássa el közfeladatait.

A törvény alapján az agrárkamara legfőbb szerve az öt évre választott, legalább száz, legfeljebb kétszáz tagból álló küldöttgyűlés, amely egyebek mellett elfogadja a szervezet költségvetését, megválasztja az elnökséget.

A küldöttgyűlés legfeljebb hatvan tagját a megyékben és a fővárosban a tagok közvetlenül választják, további legfeljebb száznegyven tagot az ország egész területére kiterjedően működő olyan köztestületek vagy egyesületek delegálják, amelyek alaptevékenysége körébe tartozik az agrárgazdaság.

A jogszabály szerint a tíztagú elnökség a stratégiai irányításért és az ellenőrzésért, míg a főigazgató az operatív működésért és a döntések végrehajtásáért felel a jövőben.

Az elnökség feladata a hosszú távú stratégiai célok és a működés fő irányainak meghatározása, a főigazgató kinevezése, valamint a stratégiai célok megvalósulásának és az agrárkamara működésének ellenőrzése. A főigazgató felelőssége az ügyintéző szervezet operatív működésének irányítása és a testületi döntések végrehajtása.

Az elnöki tisztséget az elnökség tagjai rotációs sorrendben, hathónapos időtartamban töltik be. A feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében az elnök mellett a rotációs sorrendben közvetlenül megelőző és közvetlenül következő elnöki időszak elnöke társelnökként működik közre.

Az elnökségi tagsághoz követelmény a felsőfokú végzettség.

A törvény meghatározza a tagdíj mértékére vonatkozó rendelkezéseket, a részletszabályok meghatározását azonban az alapszabályra bízza. Az indoklás szerint a szabályozás rögzíti a természetes személy tagok, az újonnan taggá váló gazdálkodó szervezetek, valamint az árbevétel alapján meghatározott tagdíjfizetési kötelezettség alapvető szabályait, minden esetben jelentősen csökkentve az eddigi tagdíjakat.

A módosítás megszünteti a nyáron bevezetett kamarai biztosi intézményt, mert a biztos működése a kamara tartós működési feltételeinek megteremtésével okafogyottá vált, továbbá elveszi az agrárkamarától országos jégkármegelőző rendszert működtetését.

Idén megkaphatják a gazdák a kárenyhítési előleget

Már idén decemberben megkaphatják a gazdák a kárenyhítési előleget, miután az Országgyűlés 135 igennel, 46 nem és 8 tartózkodás ellenében elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényjavaslatot.

A javaslat indoklása alapján a Magyar Államkincstár az előzetesen rendelkezésre álló adatok alapján arányosított kifizetést alkalmaz, azzal, hogy a kárenyhítő juttatás összegének megállapításánál az előleg összegét is figyelembe veszik.

Az indítvány vitájában elhangzott, hogy szükség van az uniós válságforrások bevonására, azaz az uniós közös agrárpolitika (KAP) stratégiai tervének kiegészítő válságtámogatása közel 100 millió eurós keretének beemelésére.