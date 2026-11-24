Jövő január elsejétől sávos formában ismét bevezetik a reklámadót, emelkedik egyes alkoholos italok és dohánytermékek jövedéki adója, valamint az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) sportolókra vonatkozó 500 millió forintos felső határa 60 millió forintra csökken – döntött az Országgyűlés.

A képviselők 134 igen, 49 nem szavazattal fogadták el az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormányzati előterjesztést.

A jogszabály a vagyonarányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében 2027. január 1-jétől ismét bevezeti a reklámadó-fizetési kötelezettséget. A törvénymódosítás megszünteti a reklámközzétevők esetében a teljes adóalapra vonatkozó, 2019. július 1-jétől bevezetett 0 százalékos adókulcsot, és helyette egy több sávból álló, progresszív rendszert vezet be.

Az adó mértéke az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék, az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 2,5 százalék, az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 40 milliárd forintot meg nem haladó része után 4,5 százalék, az adóalap 40 milliárd forintot meghaladó része után 7,5 százalék lesz.

A reklámközzététel megrendelőjének adóterhe is változik: a korábbi 5 százalék helyett 2,5 százalékos adómértéket kell alkalmazni. A módosítás eredményeként újra az adóhatóság vezeti és teszi közzé a jogkövető reklámközzétevők listáját.

Az egészségre káros, magas alkoholtartalmú alkoholtermékek, például a pálinka vagy vodka, és a köztes alkoholtermékek, például vermutok és likőrök jövedéki adómértéke jövő januártól 12 százalékkal emelkedik, a szivarok és a szivarkák esetében pedig 14-ről 21 százalékra emelkedik a jövedéki adó. A magas üzemanyagárakra tekintettel ugyanakkor a prémium üzemanyagok (benzin, gázolaj) és a kerozin jövedéki adómértékeinek 2027-es valorizációját fél évvel elhalasztják.

Duplájára nő a családi pótlék

A jelenlegi összeg kétszeresére nő jövő januártól a családi pótlék összege – döntött az Országgyűlés, amely bevezette az adójóváírás intézményét, és havi 1 millió forintban korlátozta az édesanyáknak járó adómentességet. Utóbbinak a korábbi kormány által tervezett kiterjesztése nem valósul meg.

A képviselők 135 igen, 47 nem szavazattal és hét tartózkodás mellett fogadták el a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő törvénymódosítást a kormány előterjesztésére.

Jövő január elsejétől a családi pótlék havi összege az egygyermekes családoknál 24 400 forint, a kétgyermekeseknél gyermekenként 26 600 forint, három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint lesz. Kétszeresére emelkedik az összeg az egyedülálló szülőknek is, ők egy gyermek után 27 400 forintot, két gyermek esetén gyermekenként 29 600 forintot, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 34 000 forintot kapnak.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családoknak 46 600 forint, az egyedülálló szülőknek pedig 51 800 forint jár majd havonta.

Az új adójóváírás a minimálbért meg nem haladó munkabér esetén a bér 6 százaléka. A minimálbérnél magasabb keresetű munkavállalók is jogosultak lesznek adójóváírásra, amelynek összege a bér növekedésével fokozatosan csökken, és a jogosultság a minimálbér kétszeresénél, havi 680 ezer forint bruttó keresetnél szűnik meg.

A családi adókedvezmény változatlan feltételekkel és összegben megmarad.

Az egygyermekes családok havonta 20 ezer forint, a kétgyermekes családok gyermekenként 40 ezer, a három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekenként havi 66 ezer forint kedvezményre jogosultak. Változatlanul megmarad a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után járó havi 20 ezer forintos többletkedvezmény, valamint a 25 év alatti fiatalok kedvezménye és az első házasok kedvezménye is.

A módosítás – figyelemmel arra, hogy az adójóváírás a számított adót csökkenti – az adóalapból igénybe vehető kedvezményeket adókedvezményekké alakítja. Így a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmény, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye és a tevékenységi kedvezmény jogosultsági feltételei változatlanok maradnak, viszont már nem az összevont adóalapból, hanem közvetlenül a munkával szerzett jövedelmet terhelő adójóváírással csökkentett adóból vonhatók majd le.

Átalakul a gyermeket nevelő anyák szja-mentességének rendszere, és 2027-től valamennyi, édesanyáknak járó adómentesség esetében havi 1 millió forintos jövedelemkorlát lép életbe.

A három vagy több gyermeket nevelő anyák továbbra is élethosszig jogosultak maradnak az adómentességre, míg az egy gyermeket nevelő anyák 30. életévük betöltésének évéig, a kétgyermekes anyák 40. életévük betöltésének végéig vehetik igénybe a kedvezményt.

Nem valósul meg ugyanakkor az adómentesség kiterjesztése 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, majd 2029-től az összes két gyermeket nevelő anyára. Erről 2025-ben, az előző kormányzati ciklusban fogadtak el jogszabályt.

Megszűnik a sportolók, az edzők és a nemzetközi sportszövetségek munkavállalóinak eddigi kivételes helyzete:

a jövőben ők is csak az általános bevételi határig, 60 millió forintig választhatják az ekho szerinti közteherviselést.

Jövőre a cégek legfeljebb évi 50 millió forintig költhetnek adómentesen éttermi vagy cukrászdai reprezentációs költségekre az eddigi 100 millió forint helyett. Új rendszer lesz érvényes a külföldi előadóművészeknek, sportolóknak kifizetett díjazás utáni adókötelezettség teljesítésére, ezt a jövőben a gázsit kifizető magyar szervezőnek kell levonnia és befizetnie. Jövőre mégsem emelkedik 50 százalékra az átalányadózó egyéni vállalkozók általános költséghányada, marad a jelenlegi 40 százalék.

A társasági adót érintő módosítás, hogy a fejlesztési tartalék felhasználási kötelezettségének 4 adóéves időtartama elemi kár esetén 5 adóévre hosszabbodik.

Jövő július 1-jétől lépcsőzetesen kötelezővé válik a digitális (tranzakciószintű) áfabevallás, fokozatosan minden cégnek elektronikus rendszerben kell beadnia azt. Jövő januártól a jegyeladásról nem kell külön nyugtát kiállítaniuk a közösségi közlekedési szolgáltatóknak, és több idő, az eddigi 3 helyett 7 nap lesz a kézi nyugták lejelentésére.

Jövőre is megmarad a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs az új építésű lakások eladásakor, valamint meghosszabbodik a fordított adózás azokban az ágazatokban, ahol az idén ez lejárt volna, így továbbra is a vevő fizeti meg az áfát az eladó helyett.

A törvénymódosítás a cégautóadó esetében 2027. január 1-jétől a 120 kW-nál magasabb teljesítményű személygépkocsiknál sávos adómértékrendszer léptet életbe. Korábban 120 kW felett egységes volt az adó, januártól viszont a nagyobb teljesítmény után több adót kell fizetni, és megszűnik az a lehetőség is, hogy a cégek az összes cégautójuknál levonhatják a befizetett éves gépjárműadót a cégautóadóból. Ez 2027-től cégenként csak egyetlen autóra lesz érvényesíthető.

A jogszabály szerint sávos mértékben emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a foglalkoztatotti létszámtól függően.

Emellett kivezetik az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők fényképes igazolványát, mert közhiteles nyilvántartásuk a kormányzati portálon elérhető.