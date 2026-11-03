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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A pénz fele egyedi döntéssel ment: nyomozás a 475 milliárdos Kisfaludy Program ügyében

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Kapitány István gazdasági miniszter bejelentette, elrendelték a nyomozást a 475,3 milliárd forintos Kisfaludy Program ügyében.

Elrendelték a nyomozást a Kisfaludy Program ügyében tett, 475 milliárd forintot érintő feljelentésünk nyomán. A magyar emberek pénzével el kell számolni. Aki visszaélt vele, annak felelnie kell. Ez a Tisztítótűz művelet célja – írta közösségi oldalán Kapitány István.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium október 16-án egy közleményt tett közzé, amelyben bejelentette, hogy feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatásai miatt, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és közbeszerzési kartell gyanújával.

Nyolc év alatt 475,3 milliárd forint támogatást oszthattak ki.

A vizsgálat szerint 2018 és 2026 között 475,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, ennek több mint felét pályázaton kívüli, egyedi döntésekkel.

A minisztériumi jelentés 22 609 támogatási szerződést vizsgált. Ezek közül mindössze 108, egyenként egymilliárd forint feletti szerződésre jutott a teljes összeg 60,6 százaléka, 288,2 milliárd forint. Az 1040 egyedi döntéssel megítélt támogatás összesen 259,7 milliárd forintot tett ki. A jelentés 72, a korábbi kormányhoz kötődő kedvezményezetthez 127,3 milliárd forintot kapcsol.

A vizsgálat kifogásolja az átláthatatlan bírálati szempontokat, és több esetben felveti a pályázati feltételek testreszabásának, illetve a kivitelezői verseny korlátozásának gyanúját. A jelentés szerint az MTÜ fizetett tanácsadóinak vállalkozásai is kaptak támogatást.

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