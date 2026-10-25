Szakértő: egyre többen költöznek ki Budapestről az agglomerációba, jelentős az ingatlan vételárában és a törlesztőben is a különbség

Garam Dániel elmondta: jellemzően minél távolabb megyünk a fővárosból az agglomerációba, megyeszékhelyekre, vagy községekbe, annál olcsóbban lehet ingatlanokat vásárolni. Itt alapvetően az ingatlan vételára okozza ezt a különbséget. Egy 60 négyzetméteres lakás átlagára Budapesten 90 millió forint körül van, miközben egy Pest megyei városban egy hasonló 58 millió forint környékén már elérhető. Ugyanakkor egy községi településen meg vásárolható már 50 millió forint környékén is. Mindez jelentős, akár 30-40 millió forintnyi vételárkülönbséget is jelenthet egy budapesti ingatlannal szemben.

A portál szakértőinek számításai szerint

az árelőny miatt nagyjából 16 ezer ember költözött ki Budapestről, miközben hétezren költöztek a fővárosba.

Szigetszentmiklós környéke, a dél-pesti agglomeráció van nyerő helyzetben, de azt is látják, hogy már Nagykáta felé is „mozgolódnak” az emberek.

Garam Dániel arról is beszélt, hogy ha valaki olcsóbb ingatlant vesz, akkor alacsonyabb önerővel tud belemenni a finanszírozásba és a havi törlesztőrészlet is alacsonyabb lesz. Minderre egy példát is hozott: a pesti székhelyű cégnél dolgozó emberek nettó átlagkeresete 655 ezer forint. Egy fix 3 százalékos hitellel számolva egy 40 millió forintos hitel törlesztése 190 ezer forint környékén van.

A money.hu úgy kalkulál, hogy 20 százalékos önerővel számolva

egy budapesti lakáshoz közel 18 millió forint saját megtakarítást kell felmutatni,

egy Pest megyei nagyvárosban ez 11,8 millió forint,

a megye községeiben már 9,8 millió forint is elegendő a vásárlás elindításához.

Ennek a két tényezőnek a mostani „elszállt” lakásárak mellett különösen nagy szerepe van a szakértő szerint.

A miniszterelnök hétfőn ismertette a kormány 2027-es költségvetési terveit, amelyekben újfajta lakásvásárlási hitel és támogatás is szerepel. Ezzel kapcsolatban Garam Dániel elmondta: most nagy rohamra számítanak.

„Aki eddig még nem tudott ingatlant venni, vagy halasztotta a vásárlást, ők most nagyon nagy számban keresnek meg minket, hitelszakértőket, és a bankok is egy nagy rohamra számítanak év végéig” – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet azonban, hogy

mindenki alaposan fontolja meg a hitelt, hiszen csak azért venni ingatlant, mert most még beleférünk egy kedvező kamatozású hitelbe, nem biztos, hogy egy jó irány.

Csak megalapozott információk és gondos mérlegelés után szabad meghozni egy ilyen döntést.

Egy konkrét példát is említett arra a helyzetre, ha valaki idén már nem, csak a jövő évi támogatott hitelekkel tud ingatlant vásárolni. A 40 milliós hitelösszeg törlesztője 3 százalékos kamattal 190 ezer forint környékén van, 25 évre, míg 5 százalékos kamattal pedig 233 ezer forint környékén, így mindez 45-50 ezer forintnyi különbséget jelent.

„Érdemes mérlegelni azt, hogy kapkodjunk, ha belefér a jövedelmünkbe, hogy kihasználjuk ezt az árelőnyt a hitel tekintetében, vagy tényleg egy olyan ingatlant vegyünk, ami megfelel az életcéljainknak, amelyiknél nem kell akkora felújítással számolni, és ez az 50 ezer forint kigazdálkodható még a napi ingázás költsége mellett is” – emelte ki.

A befektetési célú lakásvásárlásról szólva a hitelszakértő elmondta:

idén kedvező kamatozású finanszírozással ez még lehetséges, jövőre ez már nagyon nehéz lesz, a kondíciók sem lesznek olyan jók.

„Azt gondolom, hogy ez a támogatott konstrukció, ami most lesz elérhető, nem feltétlenül a befektetési célt célozta meg, hanem a lakhatást. Akkor pedig mindenképpen legyünk körültekintőek, mert lehetnek olyan felmerülő plusz költségek egy elhamarkodott döntés miatt, ami erősen megterheli a háztartást” – figyelmeztetett Garam Dániel.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.