1956 – fényképes emlékpontokat állítottak több helyen Budapesten

A fővárosi önkormányzat, az Eidolon Centre for Everyday Photography és a Fortepan együttműködésében megvalósuló köztéri emlékjelek az 1956-os forradalom napjaiban köztéren eltemetett, ismeretlen áldozatok előtt tisztelegnek. A forradalom hetvenedik évfordulójára a fővárosban három helyen, az V. kerületi Ferenciek terén, a VIII. kerületben, a Rákóczi téren, valamint a IX. kerületi Markusovszky téren állítottak fel emlékpontokat. Ezeken egy-egy korabeli fénykép látható, és az olvasható, hogy 1956-ban esetenként Budapest közterein temették el a forradalom áldozatait, és a holttesteket a hatóságok 1957-ben titokban exhumálták.

A IX. kerületi sztélénél tartott pénteki megemlékezésen Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott: 1956 nagyon sokrétű emlékezetében „benne vannak a felszabadulás, az öröm, a humor pillanatai és persze benne vannak a tragédiák, az eltört sorsok, a kivégzett emberek.”

Ezeknek a tragikus sorsoknak egy részét jól ismerjük, a történelmi könyvekbe bekerült áldozatok megkapták azt a tisztességet, amivel az utókor tartozik nekik, de nagyon sok ismeretlen ember is életét vesztette az 1956-os forradalom és szabadságharc idején – mutatott rá a főpolgármester. Mint mondta, a megemlékezés úgy lehet teljes, ha a „városban lévő sebeket”, többek között a tömegsírok egykori helyszínét is be tudjuk azonosítani.

„Így tudunk túllépi azokon a traumákon, amelyek folyamatosan visszahúznak minket abba a múltba, ami megfoszt minket attól, hogy a jövőről is közösen tudjunk gondolkodni” – fogalmazott Karácsony Gergely.

A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy a későbbiekben Budapest más pontjain is tudnak majd emlékpontokat állítani.

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester elmondta, az 1956-os forradalom napjaiban több mint egy tucat belvárosi helyszínen voltak köztéri temetések, és ezeket a helyeket a korabeli fényképek alapján pontosan be lehetett azonosítani.

A Markusovszky téren felállított emlékpont egyike annak a három, pénteken felavatott műalkotásnak, amelyekbe belenézve láthatjuk a múltat- jegyezte meg a polgármester, aki kijelentette: Ferencváros büszkén csatlakozott a kezdeményezéshez.

Szilágyi Róza Tekla, az Eidolon Centre for Everyday Photography igazgatója kiemelte: a kihelyezett sztélék 1956 budapesti civiljeinek mindennapi valóságára emlékeztetnek. „Arra, hogy egy város lakói a saját terükön, a házuk előtt, a parkban kényszerültek eltemetni halottaikat” – fogalmazott.