Visszatér eredeti helyszínére a Bánkitó Fesztivál

A eseményt tavaly a Művészetek Völgyében tartották azzal a céllal, hogy a Bánkitó Fesztivál rendezze anyagi helyzetét a jövőbeni, megújult formában történő újraindításhoz.

A szervezők közleménye szerint jövőre megújult csapattal, friss energiákkal, a megszokott helyen és szellemiségben tér vissza a Bánkitó Fesztivál.

A rendezvény első bejelentett fellépője az Elefánt zenekar, amelynek sajátos hangzásvilága, személyes történetekből építkező dalszövegei és karakteres színpadi jelenléte jól illeszkedik a fesztivál zenei hagyományaihoz – írták, hozzátéve, hogy továbbra is fontosnak tartják, hogy az ismert előadók mellett a kisebb, kísérletező és feltörekvő produkciók is bemutatkozási lehetőséget kapjanak. A további fellépőkről és programokról folyamatosan tájékoztatják a közönséget.

A látogatókat számos jól ismert helyszín és programelem fogadja majd. Visszatérő helyszín a Tószínpad, amely az elmúlt években a fesztivál egyik meghatározó találkozóhelyévé vált, valamint a hajnalig tartó bulikról emlékezetes, régi MÁV-területen található színpad. Civil szervezetek és színházi előadások is fontos szerepet kapnak a programban. A Kisrét beszélgetései ismét teret adnak a közös gondolkodásnak, a társadalmi kérdések megvitatásának és az eltérő nézőpontok ütköztetésének - sorolták a közleményben.

Arculati pályázat és kívánságlista is indul, mivel a szervezők - mint írták - a fesztivál jövőjét a közönséggel együtt szeretnék alakítani. A nyílt arculati pályázatra fiatal, pályakezdő és feltörekvő grafikusok, vizuális alkotók, valamint grafikai tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezését várják. Olyan friss, karakteres és önazonos vizuális koncepciót keresnek, amely egyszerre képes megőrizni a Bánkitó sokszínű, szabad és kísérletező világát, valamint új lendületet adni a fesztivál megjelenésének. Az új szervezőcsapat kívánságlistáján keresztül bárki megoszthatja, milyen fellépőket, művészeti programokat, társadalmi témákat vagy közösségi élményeket látna szívesen a következő fesztiválon.

A fesztiválra a jegyvásárlás elindult, további információ a https://bankitofesztival.hu/ linken érhető el - olvasható a közleményben.