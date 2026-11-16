ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.57
usd:
331.11
bux:
146411.88
2026. november 16. hétfő Ödön
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi ugrik a Bánki-tóba a Bánkitó Fesztiválon a Nógrád megyei Bánkon 2019. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Visszatér eredeti helyszínére a Bánkitó Fesztivál

Infostart / MTI

Eredeti helyszínén, a Nógrád megyei Bánki-tónál lesz a Bánkitó Fesztivál, amelyet jövőre június 24–26. között rendeznek meg.

A eseményt tavaly a Művészetek Völgyében tartották azzal a céllal, hogy a Bánkitó Fesztivál rendezze anyagi helyzetét a jövőbeni, megújult formában történő újraindításhoz.

A szervezők közleménye szerint jövőre megújult csapattal, friss energiákkal, a megszokott helyen és szellemiségben tér vissza a Bánkitó Fesztivál.

A rendezvény első bejelentett fellépője az Elefánt zenekar, amelynek sajátos hangzásvilága, személyes történetekből építkező dalszövegei és karakteres színpadi jelenléte jól illeszkedik a fesztivál zenei hagyományaihoz – írták, hozzátéve, hogy továbbra is fontosnak tartják, hogy az ismert előadók mellett a kisebb, kísérletező és feltörekvő produkciók is bemutatkozási lehetőséget kapjanak. A további fellépőkről és programokról folyamatosan tájékoztatják a közönséget.

A látogatókat számos jól ismert helyszín és programelem fogadja majd. Visszatérő helyszín a Tószínpad, amely az elmúlt években a fesztivál egyik meghatározó találkozóhelyévé vált, valamint a hajnalig tartó bulikról emlékezetes, régi MÁV-területen található színpad. Civil szervezetek és színházi előadások is fontos szerepet kapnak a programban. A Kisrét beszélgetései ismét teret adnak a közös gondolkodásnak, a társadalmi kérdések megvitatásának és az eltérő nézőpontok ütköztetésének - sorolták a közleményben.

Arculati pályázat és kívánságlista is indul, mivel a szervezők - mint írták - a fesztivál jövőjét a közönséggel együtt szeretnék alakítani. A nyílt arculati pályázatra fiatal, pályakezdő és feltörekvő grafikusok, vizuális alkotók, valamint grafikai tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezését várják. Olyan friss, karakteres és önazonos vizuális koncepciót keresnek, amely egyszerre képes megőrizni a Bánkitó sokszínű, szabad és kísérletező világát, valamint új lendületet adni a fesztivál megjelenésének. Az új szervezőcsapat kívánságlistáján keresztül bárki megoszthatja, milyen fellépőket, művészeti programokat, társadalmi témákat vagy közösségi élményeket látna szívesen a következő fesztiválon.

A fesztiválra a jegyvásárlás elindult, további információ a https://bankitofesztival.hu/ linken érhető el - olvasható a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Visszatér eredeti helyszínére a Bánkitó Fesztivál

fesztivál

rendezés

bánki-tó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Navracsics Tibor a Seszták-ügyről: az időnk fogy, de a Fideszben még megvan a megújulás képessége

Navracsics Tibor a Seszták-ügyről: az időnk fogy, de a Fideszben még megvan a megújulás képessége
Navracsics Tibor, az Orbán-kormány volt minisztere szerint a Fideszen belül sürgősen tisztázni kell a múltat, és, mint fogalmazott, „aki esetleg bűncselekményt követett el a kormányzati időszak alatt, vagy akár azon kívül is, attól mindenképpen meg kell szabadulnia a közösségnek”. Navracsics Tibor hangsúlyozta: a Fideszt nem tudja elképzelni Orbán Viktor nélkül.
 

Nagy Attila Tibor elemző: a válságban lévő Fidesz Unger Anna egyetlen mondatába kapaszkodik

Unger Anna: az elásott pénz korrupciós cselekményt bizonyíthat

Seszták Miklós-ügy: az NVVH tudta, hova kell menni az elásott pénzért

Fidesz: „Unger Anna lebuktatta Magyar Péter politikai színházát”

Bóka János is újra megszólalt az elásott pénzről, és nem egészen azt mondta, amit a Fidesz-közlemény

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Oroszország: jön az újabb Trump-Putyin csúcs

Bejelentette Oroszország: jön az újabb Trump-Putyin csúcs

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosan találkozni fog hamarosan, Sencsenben – idézi Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadót a TASZSZ hírügynökség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fizetett szabadnapokat ad a dolgozóknak egy cég a GTA 6 megjelenése miatt

Fizetett szabadnapokat ad a dolgozóknak egy cég a GTA 6 megjelenése miatt

Több mint 12,5 millió amerikai játékos tervezi, hogy szabadságot vesz ki a Grand Theft Auto 6 megjelenése miatt.

BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk joins 'Bring Jensen Back' campaign to reinstate the ex-Nvidia boss

Elon Musk joins 'Bring Jensen Back' campaign to reinstate the ex-Nvidia boss

A number of tech figures want the board of the AI chip giant to give Jensen Huang his job back.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 16. 15:45
Bekészítettek 27 ezer tonna sót a magyaroknak
2026. november 16. 14:34
Navracsics Tibor a Seszták-ügyről: az időnk fogy, de a Fideszben még megvan a megújulás képessége
×
×