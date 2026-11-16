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Nyitókép: Philip Thurston

Fura állatok jelentek meg Kaliforniában, kiderült, mi történt

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Egyre melegebbek az óceánok, ami olyan állatfajokat is a partok közelébe vonz, amelyek korábban sosem merészkedtek volna oda.

Furcsa állatok tűnnek fel az óceánban és a parti részeken Kaliforniában. Szeptemberben például egy sárgahasú mérges tengeri kígyót sodort partra a víz Orange megyében. Ez a veszélyes kígyó általában meleg trópusi vizekben él, és a Heal the Bay szervezet szerint utoljára az 1980-as évek elején, egy El Niño jelenség idején látták ilyen kígyót Kaliforniában – számolt be róla a hvg.hu.

A tengeri kígyó megjelenése nagy valószínűséggel az idei nyári meleg óceánvízhez kapcsolódik – állítja Hayley Crowell, a San Diego Állami Egyetem kígyószakértője. Mivel ezek a kígyók a nyílt vízen vadásznak halakra, könnyen bekerülhetnek az áramlatokban. Ha a víz elsodorja és eltéríti őket az útirányuktól, előfordulhat, hogy észre sem veszik a változást, amíg a víz hőmérséklete a komfortzónájukon belül marad.

De más ritka tengeri állatok is megjelentek idén kaliforniai vizeken. Az Orange County Register jelentése szerint a halászok például egy pörölycápát észleltek a Malibu mólónál, egy másikat pedig a Laguna Beachnél. Egy cetcápát is láttak Malibu és Santa Barbara-sziget között, a Természettudományi Múzeum pedig bejelentette, hogy egy hosszúúszójú nagyszemű halat fogtak a Venice horgászmólónál, holott ez a faj teljességgel szokatlan azon a vidéken.

A jelenség hátterében az El Niño áll, és a nem őshonos látogatók hulláma egy újabb jele annak, hogy már most is milyen mélyreható hatást gyakorol Kaliforniára ez az éghajlati anomália.

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