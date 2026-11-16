Magyar Péter elleni bombatámadással fenyegetőzött

2026. november 14-én a gyanúsított a segélyhívón keresztül kért rendőri intézkedést a helyi italozóban hagyott pénztárcája miatt. Mivel a bejelentés során nem ígértek neki azonnali helyszíni intézkedést, a terhelt fegyverrel való fellépésre vonatkozó kijelentéseket tett és életveszélyes fenyegetést fogalmazott meg a kiérkező rendőrökkel szemben – derül ki a Budapest Környéki Törvényszék közleményéből.

Emellett kilátásba helyezte, hogy bombatámadást intéz a Váci és a Keszthelyi Rendőrkapitányság, valamint budapesti rendőrkapitányságok ellen, továbbá életveszélyesen megfenyegette Magyarország jelenlegi és volt miniszterelnökét.

Bejelentett állással a gyanúsított nem rendelkezik. Rendezetlen körülményeire, illetve a cselekmény tárgyi súlyára és a kiszabható büntetés mértékére tekintettel feltehető, hogy – kényszerintézkedés elrendelése nélkül – a gyanúsított a büntetőeljárásban elérhetetlenné válik, megszökik, vagy elrejtőzik. Emellett nagy az esélye annak is, hogy újabb, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követ el, ezért az ügyészi indítvány szerint a letartóztatása indokolt.

Miután meghallgatta, a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. december 16-ig.

A döntést az ügyész, a gyanúsított és a védő is tudomásul vette, így a végzés végleges és végrehajtható.