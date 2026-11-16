Az APEC csúcstalálkozóját szerdán és csütörtökön rendezik meg.

Uaskov elmondta, hogy az orosz és az amerikai elnök találkozójának jellegéről és helyszínéről még egyeztetés folyik, de az előkészületeket nagy vonalakban megvitatták Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak közelmúltbeli látogatása során az orosz fővárosban, és néhány kérdésben a felek már megállapodtak.

Putyin az APEC-csúcs első napján munkareggeli keretében találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és tájékoztatja őt az Egyesült Államokkal folytatott legutóbbi tárgyalásokról, egyebek között az Abu-Dzabiban folytatott eszmecseréről is. Usakov szerint feltételezhető, hogy a kétoldalú tárgyalás során az orosz és a kínai elnök beszél majd a Trumppal tervezett háromoldalú találkozóról is.

Nem tartotta kizártnak, hogy Putyin és Hszi a hivatalos kapcsolatfelvételen felül máskor is találkozik egymással. Kijelentette, hogy az orosz-kínai kereskedelmi forgalomban idén megdőlhet a 2024-ben felállított 245 milliárd dolláros rekord.

Putyin, Trump és Hszi csütörtökre tervezett találkozójával kapcsolatban rámutatott, hogy ez lesz az első ilyen háromoldalú egyeztetés, ezért ennek „jelentőségét és szimbolikus értékét aligha lehet túlbecsülni”. Mint mondta, a kínai elnök állami rezidenciáján megrendezendő csúcs témáinak kidolgozása még folyamatban van.

A diplomata közölte:

a találkozót annak figyelembe vételével fogják megrendezni, hogy a három ország a második világháború alatt szövetséges volt és együttműködött és az ENSZ létrehozásakor.

Hangoztatta, hogy a vezetők készek a tartalmas megbeszélésre, amely nagy hatással lesz az egész nemzetközi helyzetre.

Usakov szerint a Kreml abból indul ki, hogy a három elnök találkozójáról közös közleményt adnak ki, amelynek szövegén már dolgoznak, de ha nem születik ilyen, akkor mindegyik elnök saját értélkelést ad a tárgyalásokól. Megjegyezte, hogy „a többség örül Putyin, Trump és Hszi összejövetelének, és van olyan is, aki nem túlságosan elégedett ezzel, de a találkozóra szükség van”.

Közölte, hogy Putyint Kínába három miniszterelnök-helyettes, hét miniszter, valamint az elnöki adminisztráció és az üzleti szféra képviselői kísérik el. Oroszországot az APEC üzleti csúcstalálkozón több mint harminc vállalat képviseli, köztük olaj- és gázipari óriások, a Sberbank, a Yandex és a Wildberries. Bejelentette, hogy Moszkva előkészítette pályázatát az APEC 2035-ös elnökségére.

Az orosz elnök a sencseni csúcs után – ahol külön találkozik majd a vietnámi elnökkel és thaiföldi kormányfővel – látogatást tesz Tádzsikisztánban.

Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak hétfőn Moszkvában azt mondta: a sencseni hármas elnöki csúcs napirendjét még nem egyeztették, „a helyzet továbbra is nagyon cseppfolyós, és még nem határozták el, hogy milyen kérdéseket fognak megvitatni”.

A vonatkozó kérdésre válaszolva Rudenko kijelentette, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető oroszországi látogatása „mindig napirenden szerepel”.

A téma amiatt merült fel, hogy Moszkvában tárgyal egy észak-koreai párt- és kormányküldöttség Dzso Jongvonnak, a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága titkárának vezetésével, akit fogadott Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke.