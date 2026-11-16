Szoboszlai visszatér, Rossi pedig már tudja, hogyan kell felülmúlni az északíreket

„Négy-öt kezdő játékosunk más lesz az idegenbeli összecsapáshoz képest, így a csapatunk minőségi szintjét meg tudjuk növelni” – utalt arra a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, hogy szeptemberben sérülés miatt többek között nem számíthatott Varga Barnabásra, Sallai Rolandra és Redzic Damirra sem. „Az első félidőben ugyan volt néhány hibánk, de sok mindent jól csináltunk, a második játékrészben pedig már megfelelő stabilitással futballoztunk, így több helyzetünk volt az ellenfélnél. Éppen ezért a taktikai terv többé-kevésbé ugyanaz lesz, apróbb részletek változnak az egyes játékosok más és más képességei miatt”.

A 62 éves tréner az MTI érdeklődésére elárulta, Szoboszlai Dominik „rendelkezésre áll, úgyhogy játszani fog”. Kiemelte, a térdsérüléssel bajlódó csapatkapitány két napja Georgia vendégeként úgy játszott, mint általában, a hátráltató körülmény nem látszott meg a teljesítményén. Az egyedüli hiányzó Nagy Zsolt lesz, aki bélproblémákkal küzd. Megjegyezte, a sárga lapos eltiltás miatt nem bevethető Willi Orbán helyetteséről már döntött, de az RB Leipzig belső védőjét nem lesz könnyű pótolni, mert stabil tagja a nemzeti együttesnek.

„Az időjárás ideális a brit labdarúgás számára, de ez a körülmény egyik csapatnak sem jelent előnyt. Ugyanolyan meccsre számítunk, mint amilyen a belfasti volt. Az északír az egyetlen gárda az egész Nemzetek Ligájában, amely még nem kapott gólt. Védekezésben nagyon stabil együttes, kevés lehetőséget ad az ellenfeleinek. Támadásban a direkt futball jellemzi, azaz a játékosai nem dédelgetik a labdát, azonnal vertikálisan játszanak, a pontrúgásoknál és bedobásoknál pedig megpróbálják kihasználni a magassági fölényüket, ugyanis öten 190 centinél is magasabbak” – beszélt a riválisról Rossi.

A 92. válogatott mérkőzésére készülő szakember kifejtette, a legfőbb célt elérték azzal, hogy a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának december 6-i sorsolásán a második kalapban szerepel majd a magyar válogatott, ezen a csoportgyőzelem sem változtatna, ugyanakkor a Nemzetek Ligája élvonalában akarnak szerepelni.

„Ehhez szükségünk van a három pontra, és mindent megteszünk érte az elejétől. Igyekszünk az ellenfelet lehető legtávolabb tartani a kapunktól, amire megvan a taktikai tervünk” – jelentette ki Rossi, akinek irányításával először arathatna sorozatban négy győzelmet a válogatott.

Telki, 2026. november 16. Bolla Bendegúz a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2026. november 16-án. A csapat másnap Észak-Írország ellen lép pályára a Nemzetek Ligájának 6. fordulójában a Puskás Arénában. MTI/Kocsis Zoltán

Bolla Bendegúz is azt hangsúlyozta, hogy szeretnének az első helyen végezni, ennek szellemében lépnek pályára, mert mindenképpen nyerniük kell.

„Más stílust képviselnek, mint mi, de tudjuk, mire számíthatunk. Direkt játékra, sok párharcra, de emellett szeretnénk a saját játékunkra koncentrálni. Hazai pályán teljesen más képe lesz a meccsnek, mint Belfastban volt. Az a célunk, hogy domináljunk” – jelentette ki a Rapid Wien játékosa.

A Puskás Arénában 20.45-kor az olasz Marco Guida sípjelére kezdődik az M4 Sport által közvetített találkozó, amely 22.15-től a Kossuth Rádión is hallgatható lesz.

A csoportból az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszhat az élvonalba kerülésért. A magyarok már mindenképpen a legjobb kettő között végeznek, így a jövő évi Eb-selejtezők december 6-i sorsolásán a második kalapban szerepelnek majd, az első hely pedig egyúttal – sikertelen kvalifikációs sorozat esetén – szinte biztosan pótselejtezőt érne.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Tóth B. - Osváth, Csinger, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.