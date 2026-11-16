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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a 10. alkalommal rendezett America Business Forum (ABF) nemzetközi üzleti konferencián a miami Kaseya Center rendezvényközpontban 2025. november 5-én. Az idei ABF-fórumot az üzleti, sport-, kulturális és technológiai élet vezetõinek részvételével elõször tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Európa új jelöltet talált Infantino ellen

Infostart

A határidő közeledtével fajsúlyos kihívót talált az UEFA Gianni Infantinóval szemben, a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnökét, Philippe Diallót indítja a svájci sportvezető ellen.

Legalábbis ezt írja a Parisien, s ugyanezt a hírt közölte még több francia és olasz sajtótermék is. Ahogyan a párizsi lap írja: „Senki sem számított erre. Mivel szerdán jár le a 2027 márciusára tervezett FIFA-elnökválasztáson való indulási szándék bejelentésének határideje, váratlan kihívó tűnt fel Gianni Infantino, a szervezet vitatott megítélésű vezetője ellen. Ahogy az elmúlt órákban már sejteni lehetett, az UEFA hétfőn hivatalosan bejelentette, hogy Philippe Diallo, a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnöke indul a tisztségért.”

Az európai labdarúgás irányító testülete hétfői végrehajtó bizottsági ülését követően választotta ki az FFF elnökét jelöltjének. A javaslatot a bizottságban képviselt nemzeti szövetségek is támogatták.

„Philippe Diallo a labdarúgás minden szintjén széles körű tapasztalattal rendelkezik: vezette a francia profi labdarúgóklubokat képviselő szervezetet, tagja volt a Francia Profi Labdarúgóliga (LFP) igazgatótanácsának, valamint a FIFA vitarendező szerveinek, mielőtt 2023-ban az FFF elnökévé és az UEFA Végrehajtó Bizottságának tagjává vált” – közölte sajtóközlemény.

Bár Philippe Diallo már a múlt nyár óta élesen bírálja a FIFA elnökét, korábban nem jelezte, hogy szembeszállna a svájci sportvezetővel. Az elmúlt hetekben azonban több olyan kijelentést is tett, amelyek ellentétesek Infantino álláspontjával.

„Súlyosan károsította a labdarúgás megítélését és egységét. Kezdeményezései – mind a világbajnokság alatt, mind azt követően – súlyos csapást mértek a labdarúgás megítélésére és egységére. Ebből kifolyólag úgy véljük, hogy a bizalom elveszett” – jelentette ki a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnöke ezen a nyáron, csupán néhány nappal azután, hogy vita robbant ki Infantino azon terve körül, miszerint egy kereskedelmi szervezetet hozna létre a FIFA vagyontárgyainak – köztük a világbajnokságnak – a kezelésére.

Bár Philippe Diallo valószínűleg számíthat Európa támogatására, nehéz dolga lesz, ha le akarja váltani a FIFA jelenlegi elnökét. Az FFF vezetője Európán kívül viszonylag ismeretlen, és nem tűnik úgy, hogy képes lenne széles körű támogatást maga mögé állítani, míg Infantino már most a világ minden tájáról élvez támogatást. Becslések szerint a 211 nemzeti szövetségből álló választói körben 80–90 szavazat biztosan az övé. Ugyanakkor Diallo apai ágon szenegáli származású, ez megbonthatja az afrikai kontinens szavazóit, akiket Infantino táborába soroltak.

Eddig két további jelölt lépett színre, miután Arsene Wenger a jelek szerint mégsem száll ringbe: Tasima Kózó, a Japán Labdarúgó-szövetség (JFA) tiszteletbeli elnöke, valamint Ramon Vega, egykori svájci labdarúgó, aki pályafutása során többek között a Tottenham és a Créteil csapataiban is megfordult.

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