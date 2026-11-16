A 2027-es költségvetés nem egy szűk csoportnak, hanem az ország egészének kedvez – jelentette ki a pénzügyminiszter az Országgyűlésben elmondott expozéjában. Kármán András kijelentette: az előterjesztéssel azt kívánják megmutatni, hogy Magyarország újra működhet, és újra lehet emberséges. Hangsúlyozta: a jövő évi költségvetés nem old meg egy év alatt mindent, de irányt mutat, és visszaépíti a bizalmat, ami minden további lépés alapja.

A jövő évi költségvetés bevételi oldalán csaknem 100 milliárd, a kiadási oldalon 185 milliárd forintnyi kockázatot azonosított az Állami Számvevőszék. A Portfólió azt írta, hogy ÁSZ elfogadta a Tisza-kormány törvényjavaslatának makrogazdasági prognózisát, amely 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol. Ugyanakkor optimistának tartja a fogyasztásra, a beruházásokra és az exportra vonatkozó várakozásokat, és kockázatot lát az energiaárakban, a forint árfolyamában, valamint a vagyonadó tervezett bevételében is.

Kedden folytatódnak az egyeztetések a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról. A kormány és a munkavállalói oldal a minimálbér 7,5, a garantált bérminimum 6,5 százalékos emelését támogatja, a vállalatok viszont legfeljebb 4-5 százalékos növelést tartanának elfogadhatónak. A javaslat elfogadása esetén a bruttó minimálbér 347 ezer, a garantált bérminimum pedig 397 ezer forintra emelkedne jövőre.

Bocsánatkérésre és lemondásra szólította fel a szerinte bűnszövetkezetben érintett fideszes és KDNP-s képviselőket a miniszterelnök az Országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában borzalmasnak nevezte a Seszták-ügyben lefoglalt több mint 6 milliárd forint készpénz látványát, hangsúlyozva, hogy ezt a pénzt az emberek életének javítására is fordíthatták volna. Közölte: az ügyben feltárt összeg csak a kezdet, eddig 64 feljelentés született, több mint 4 ezer milliárd forint értékben.

Hiteltelennek és figyelemelterelésnek nevezték Magyar Péter kijelentéseit az ellenzéki frakcióvezetők az Országgyűlésben. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője elfogadhatatlannak nevezte a politikai közösségek megbélyegzését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közvagyonnal való visszaélések nem maradhatnak következmények nélkül. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője visszautasította, hogy a korábbi kormány politikusait bűnszövetkezetnek nevezzék. Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője Magyar Pétert is felelősnek tartotta az elmúlt 16 év visszaéléseiért, és politikai cirkusznak nevezte a nyomozások körüli eseményeket.

A Fidesz-KDNP politikai közösségének megtisztulását sürgeti Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Seszták-ügyben lefoglalt több mint 6 milliárd forint készpénz kapcsán. A fideszes politikus az InfoRádiónak azt mondta: fel kell tárni, kik éltek vissza a hatalmukkal, ugyanakkor elutasította, hogy az egész politikai közösséget felelőssé tegyék. Továbbra is elképzelhetetlennek tartja a Fidesz megújulását Orbán Viktor nélkül.

Benyújtották az Országgyűlésnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2027-es költségvetésének tervezetét, amely 50,7 milliárd forintos kiadással és 60,7 milliárd forintos bevétellel számol. A 770 fős létszámkeret 30 fővel alacsonyabb az ideinél. A megszűnt MTVA helyett létrejövő sajtóalap költségvetése 4 milliárd 625 millió forint lesz, ebből közel 4 milliárdot nyilvános pályázatokon osztanak szét.

Mától már az OTP-nél és az MBH-nál is igényelhető a Wekerle Plusz hitel, ezzel a bankok nagy többségénél elérhetővé vált az Otthon Startot felváltó támogatott újlakáskölcsön. A BiztosDöntés.hu összesítése alapján már hat pénzintézetnél lehet igényelni az új támogatott lakáskölcsönt.

Mérséklődött a magyarországi lakáspiaci forgalom 2026 első felében a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte a KSH. Az első hat hónapban 64 ezer lakás adásvételét regisztrálták, a második negyedévben pedig várhatóan 10 százalékkal kevesebb ingatlan kelt el, mint egy évvel korábban. A lakásárak emelkedése is lassult.

Tavaly 109-en, az idén 55-en vesztették életüket lakástűzben – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 2025-ben 6607 lakóépületben keletkezett tűz országszerte. A legtöbb lakástűz Pest megyében, Budapesten, Borsod-Abaúj és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt. Ezekben a tüzekben 682-en sérültek meg. A legtöbb tűz a konyhákban keletkezett és legtöbbször elektromos hiba okozta.

Újabb szankciókat készít elő Oroszország ellen az Európai Bizottság. A kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az uniós külügyminiszterek tanácskozása után közölte, hogy a következő napokban bemutatják a 22. szankciós csomagot. Kaja Kallas közölte, hogy az uniós tagállamok vezetői a jövő heti csúcstalálkozójukon megvitatják Ukrajna jövő évi finanszírozásának lehetőségeit.

Jóváhagyta az eddigi legnagyobb, 8 milliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az Európai Unió Tanácsa. Az összegből 5 milliárd euró az Ukrajnának nyújtott támogatási hitel része. A kifizetést az tette lehetővé, hogy Kijev több mint 20, különböző területeket érintő reformkövetelményt teljesített.

Az ukrajnai rendezés témája is szerepel az orosz és az amerikai elnök sencseni találkozóján – erősítette meg az orosz államfő külügyi tanácsadója. Vlagyimir Putyin és Donald Trump az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés szervezet csúcstalálkozóján találkoznak a hét közepén. A háromoldalú, orosz-amerikia-kínai egyeztetést csütörtökre tervezik.