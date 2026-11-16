Egy kastély áráért kelt el Darth Vader fénykardja

Elkelt a Csillagok háborúja-filmek egyik legismertebb kelléke, amely különösen emlékezetes jelenetekben kapott szerepet: Darth Vader ezzel a fegyverrel csapott össze Luke Skywalkerrel a Felhővárosban, A Birodalom visszavág című, 1980-as epizódban. A fénykard az 1983-as A Jedi visszatérben is feltűnt – írta meg az Index.

A Hollywood Reporter cikke szerint a relikvia november 12-én a Heritage Auctions árverésén 4,875 millió dollárért, mintegy 1,8 milliárd forintért kelt el.

A korábbi Star Wars-rekordot egy eredeti filmplakát festménye tartotta, amelyért 3,875 millió dollárt fizettek.