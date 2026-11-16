Kilépett a polgármester, megszűnt a KDNP Mátészalkán

Hanusi Péter polgármester közlése szerint a döntéssel megszűnt a KDNP-alapszervezetben betöltött elnöki tisztsége és a párttagsága is.

A helyhatósági vezető posztjában arról írt: a választások után az alapszervezet tagjaiban nagyon sok kérdés merült fel, amelyekre nem kaptak válaszokat, és nehezményezte, hogy az érdemi párbeszéd, az őszinte számvetés és a közösségi támasz helyett magukra hagyták őket.

Szavai szerint egyre nehezebb volt meghallgatniuk a hozzájuk forduló emberek kérdéseit és vállalniuk a közösség képviseletével járó felelősséget, úgy, hogy a saját kérdéseik közben megválaszolatlanok maradtak.

„Az alapszervezetben egy ideje egyre nehezebben tudtuk összeegyeztetni a pártpolitikai képviselettel járó elvárásokat saját meggyőződésünkkel” – összegezte Hanusi Péter.

Hangsúlyozta, számára a közösséghez tartozás az önálló vélemény, a kérdezés és a számonkérés felelősségét is jelenti, és saját politikai közösségükkel szemben is érvényesíteni kell azokat az elvárásokat, amelyeket a közélet egészével szemben megfogalmaztak.

Az esetet Magyar Péter miniszterelnök is kommentálta a Facebook-oldalán.

Mátészalka polgármestere posztjában "a nyilvánosságra kerülő súlyos ügyekben" a tények teljes feltárását és a felelősség következetes megállapítását szorgalmazta, hozzátéve, a tisztesség és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás alapvető követelmény, amely mindenkire egyformán vonatkozik.

"Október végén megszűnt a KDNP mátészalkai szervezete, ezzel együtt az alapszervezetben betöltött elnöki tisztségem és a párttagságom is. Az alapszervezet megszűnését támogattam" - írta.

Hanusi Péter a megszűnés háttéréről azt írta: a döntést az alapszervezet október 27-i ülésén hozták meg, de időre volt szükségük ahhoz, hogy a lezárás módját és a nyilvánosság tájékoztatását átgondolják.

"A múlt heti események megerősítettek abban, hogy személyesen is beszélnem kell a döntésünk hátteréről és a folytatásról" - jegyezte meg, majd hozzátette, csapata egyben marad, és továbbra is együtt dolgoznak a város fejlődéséért.

"Mátészalka polgármestere kilép a KDNP-ből és megszűnik a párt városi alapszervezete, ahogy országszerte egyre több településen" - reagált Hanusi Péter posztjára Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. "A Fidesz-KDNP élt 38 évet. Vége van" - tette hozzá.