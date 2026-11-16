A tájékoztatás szerint a 27 induló közül Amin Zoltán, Bakó Lajos, Bakonyi Péter, Dávid-Joó Zsanett, Fischer András, Herman Dániel Péter, Horváth Dori Gábor, Kert Attila, Kertész György, Malcsiner Maximilián Péter, Papp Réka Kinga, Pusztai Ferenc, Szabó Stein Imre és Tóth Zoltán András pályázata felelt meg a kiírási feltételeknek.
Tizennégy érvényes pályázat érkezett a közmédia vezérigazgatói posztjára
Tizennégy érvényes pályázat érkezett a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára – közölte hétfőn este, a pályázati anyagok vizsgálata után honlapján a cég tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.
Zacher Gábor: a férfiak rosszabbul állnak az absztinencia megtartásában
Navracsics Tibor a Seszták-ügyről: az időnk fogy, de a Fideszben még megvan a megújulás képessége
Tisza-kormány: a parlament a 2027-es költségvetésről vitázik, Magyar Péter lemondásra szólította fel a fideszeseket
A hétvégén előkerült készpénzmilliárdok ügye hétfőn is a magyar belpolitika legfontosabb témája maradt. Magyar Péter miniszterelnök parlamenti felszólalásában kitért a Seszták Miklóshoz kapcsolódó eljárás során lefoglalt 6,5 milliárd forintra, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője ismét a volt miniszter országgyűlési képviselői mandátumáról való lemondását sürgette. A kormányfő a korábbi kabinetek tevékenységének átvilágításáról szintén beszélt, és közölte, hogy eddig 64 ügyben tettek feljelentést. Mindeközben az Országgyűlésben a 2027-es költségvetés vitája is megkezdődik, amelyet a KDNP azzal támadt, hogy a középosztály lesz a vesztese. Cikkünkben követjük a legfontosabb fejleményeket.
Nagyon vigyázz, kamu GTA 6 verzió terjed: az összes jelszavadat és pénzügyi adatodat ellophatják
A Cynet kiberbiztonsági vállalat jelentése szerint a bűnözők a Google Colab felületén terjesztik a rosszindulatú fájlokat.
Five EU countries announce migrant deportation centre in Rwanda
Germany, Denmark, Austria, Greece and the Netherlands have announced a "return hub" for failed asylum seekers.