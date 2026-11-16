Élesedő Irán-ügyek: újabb repülőgép-hordozó, aknára futott szupertanker, JD Vance elnöki ambíciói

A továbbra is megoldatlan iráni konfliktus egyre nagyobb fenyegetést jelent a világ olajellátására, és újabb bizonytalanságot okoz az energiapiacokon. Ebben a helyzetben érkezett meg a térségbe vasárnap az amerikai flotta harmadik repülőgéphordozója, a USS Theodore Roosevelt, a hozzá tartozó kísérő hajókkal.

A Roosevelt eredetileg a USS George Washington felváltására érkezett volna, ez utóbbi azonban egyelőre szintén a térségben maradt. A három hordozócsoport jelenléte jelentős amerikai katonai erőt képvisel, miközben a Washington és Teherán közötti diplomáciai erőfeszítések patthelyzetbe jutottak.

Ezzel párhuzamosan Irán a hétvégén ismét amerikai katonai célpontokat támadott Bahreinben. A Forradalmi Gárda közlése szerint hat drónt indítottak egy amerikai légvédelmi radarállomás ellen. A bahreini hatóságok szerint a légvédelem még a célpontok elérése előtt elfogta a drónokat. A támadások miatt légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig arra szólították fel, hogy keressen menedéket. Irán az amerikai légicsapásokra adott válaszként indokolta az akciót, miközben Bahrein több arab országgal együtt elítélte a támadást.

A folytatódó konfliktus továbbra is súlyos fenyegetést jelent a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban. Az iráni Forradalmi Gárda azt állítja, hogy az elmúlt napokban

két olajszállító hajó futott aknára – az egyik egy több mint kétmillió hordó nyersolajat szállító szupertanker volt, amely elsüllyedt.

A másik hajó szintén kigyulladt. A hírt független források hétfő reggelig nem erősítették meg. A brit tengeri kereskedelmi műveleti központ ugyanakkor indiai hajózási hatóságoktól értesült egy tanker elleni támadásról a Perzsa-öbölben. A legénység biztonságban van, de a hajó sérüléseinek mértéke egyelőre nem ismert – jelentették.

A háború kitörése óta Irán jelentősen korlátozza a hajóforgalmat a szorosban és csak az általa engedélyezett útvonalakon engedi át a szállítókat. Az Egyesült Államok erre válaszul tengeri blokádot vezetett be az iráni kikötők ellen. Így, a hajók elleni támadások és az aknaveszély tovább növelik az olajszállítás kockázatát. Még ha az elsüllyedt tankerről szóló hírt nem is sikerül függetlenül megerősíteni, a tartós szállítási zavarok és a biztosítási költségek emelkedése drágíthatja a kőolajat.

A háború közben éket verhet Donald Trump amerikai elnök és második embere, JD Vance közé.

Vance-t eddig Trump felkent utódjának tartották a republikánus pártban, de az alelnök következetesen ellenezte az iráni háborút és a konfliktust okolta a párt félidős választási vereségéért. Most olyan hír érkezett a környezetéből, miszerint „szüneteltetné” elnöki ambícióit – a számára toxikussá váló iráni háború miatt esetleg nem indulna a 2028-as választáson és kivárna négy évet – jelentette a CNN. Bennfentesek szerint ugyanis ha a háború 2028-ban is folytatódik, a republikánusoknak aligha lesz esélyük elnyerni az elnökséget.