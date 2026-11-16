Trafford a Metropolitano Stadionban nyújtott, a mérkőzés végén kulcsfontosságúvá váló teljesítményével igazolta, hogy jogosan kapott helyet a kezdőcsapatban. A Leeds kapusa egy létfontosságú dupla védést mutatott be Fermin López és Aymeric Laporte kísérleteinél; a tíz emberre fogyatkozott angol válogatott így túlélte a feszült utolsó 15 percet, és vasárnap 3–2-es győzelmet aratott a Nemzetek Ligájában.

Anglia már a mérkőzés elején magához ragadta az irányítást, és domináns játékot mutatott be – talán ez volt a csapat eddigi legjobb játéka Thomas Tuchel irányítása alatt. A csapatkapitány Harry Kane közvetlenül a félidő előtt, büntetőből szerezte meg a vezetést, majd a szünet után az Arsenal védői, Ezri Konsa és Ben White is betaláltak, háromgólos előnyt biztosítva ezzel.

A mérkőzés képe élesen megváltozott, miután Elliot Anderson piros lapot kapott, lehetőséget adva Spanyolországnak a felzárkózásra. Mikel Oyarzabal értékesítette a megítélt büntetőt, majd a csereként beállt Nico Williams fejezett be egy gördülékeny támadást, így a spanyolok egy gólra csökkentették hátrányukat – ám Trafford bravúrjai megóvták az angolok előnyét.

De la Fuente a második félidőben Fermint, Williamst, Pedrit és Dean Huijsent is pályára küldte a fordítás reményében, ám végül úgy hagyta el a madridi stadiont, hogy elismeréssel adózott Trafford ellenállásának. „A cserékkel mindent egy lapra akartunk feltenni, és több helyzetet kialakítani” – magyarázta.

„Sikerült is helyzeteket teremtenünk,

de az angol kapus fantasztikus teljesítményt nyújtott, és az utolsó 10-15 percben két-három biztosnak tűnő gólt is megakadályozott.

Persze voltak más lehetőségeink is, de hangsúlyozom: Anglia ezen az estén fantasztikusan játszott.”

Arról is beszélt, hogyan vigasztalta a megdöbbent hazai öltözőt a ritka vereség után. Hozzátette: „Ami az öltözőt illeti: ha az ember nincs hozzászokva a vereséghez, a játékosok egymásra néznek, és azt kérdezik: »Mi történt itt?«. Hogy mit mondtam nekik? Emlékeztettem őket arra, hogy három éve nem kaptunk ki, és minden fontos tornát megnyertünk. Csak azt akartam kifejezni, mennyire büszke vagyok rájuk emiatt. Kár, hogy most nem következik rögtön újabb mérkőzés; márciusig várnunk kell a folytatásra.”

A spanyol fővárosban aratott győzelemmel Anglia megszerezte az első helyet a Nemzetek Ligája-csoportjában. Az eredmény egyúttal véget vetett Spanyolország lenyűgöző, 43 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatának, ritka vereséget mérve a világbajnoki és Európa-bajnoki címvédőre.

Bár hároméves sorozatuk megszakadt, De la Fuente hangsúlyozta, hogy csapata sokat meríthet eddigi sikereiből és a mérkőzés hajrájában tanúsított küzdőszelleméből. „Számos pozitívumot találhatunk ebben” – folytatta.

„Nagyon nehéz eljutni idáig, és elérni azokat az eredményeket, amelyeket mi elértünk. Történelmi tettet hajtottunk végre. Megnyertük a Nemzetek Ligáját, az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot is – minden tekintetben pozitív a mérleg.”